Поправки "Майстор Тричко": Главната база на Руския северен флот има ток след почти 100 часа прекъсване (ВИДЕО)

Захранването с ток в главната база на Руския северен флот е възстановено след около 96 часа прекъсване. Възстановяването е станало благодарение на изграждане на временни дървени подпори. Припомняме, че в Мурманск и Североморск електричеството изчезна, след като общо 5 опорни електропреносни кули се срутиха - засега обяснението е заради лошото време.

Руският следствен комитет обаче започна разследване за поддръжката на въпросните кули (стълбове). Според данните на комитета, срутените електропреносни стълбове в Мурманска област са експлоатирани над 40 години. Разследващите подозират енергийните компании, че не са осигурили "правилна поддръжка на електропроводите и не са предприели своевременни мерки след аварии".

Губернаторът на Мурманска област Андрей Чибис потвърди информацията с 3 съобщения в официалния си канал в Телеграм. Той потвърди и, че електрозахранване вече има и в Мурманск, и в в затворения град Североморск, главната база на Руския северен флот. Чибис каза, че засега електропровод, осигуряващ основното захранване, е монтиран "върху временни опори". Кадри показват, че те са дървени.

Още: Голям студ в Мурманск, а 4 денонощия по-късно токът още не е възстановен изцяло (ВИДЕО)

"В близко бъдеще ще бъдат извършени и точкови корекции на домове и апартаменти", добави Чибис.

От 23 януари насам в Мурманска област нямаше ток. Заради това беше въведено извънредно положение - с цел по-бърза доставка на необходимото за ремонт. Образувано е наказателно дело за небрежност, свързана с инцидента.

Още: Извънредно положение: Трето денонощие Мурманска област е без ток. Украйна показа как се възстановява електричеството (ВИДЕО)

Междувременно в Москва стана взрив в голяма ел. подстанция.