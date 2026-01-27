Зеленски обяви кога очаква Украйна да се присъедини към ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски е убеден, че присъединяването на Киев към Европейския съюз ще бъде ключова гаранция за сигурността. Той очаква действителното влизане в блока да се случи през 2027 г. Държавният глава на нападнатата от Русия страна обяви това в социалните мрежи след разговор с австрийския канцлер Кристиан Щокер. Преди дни стана ясно, че Европейската комисия е представила пътна карта за присъединяването до 2027 г., което стана обект на атака от страна на унгарския премиер Виктор Орбан - основна пречка пред членството на съседката си в ЕС.

Влизането в ЕС е "ключова гаранция за сигурност"

Зеленски информира австрийския канцлер за тристранните срещи на украинската, американската и руската делегация в Обединените арабски емирства миналата седмица. "Страните обсъдиха предимно военни въпроси, но също така и гаранции за сигурност. Присъединяването на Украйна към Европейския съюз е ключова гаранция за сигурност не само за нас, но и за цяла Европа", заяви президентът на Украйна.

"В крайна сметка, общата сила на Европа е възможна отчасти благодарение на приноса на Украйна в областта на сигурността, технологиите и икономиката. Ето защо говорим за конкретна дата – 2027 г. – и разчитаме на подкрепата на нашите партньори за позицията ни", подчерта Зеленски.

Снимка: president.gov.ua

Украинската енергетика в центъра на дискусиите Киев-Виена

Украинският президент и австрийският канцлер обсъдиха и енергийната ситуация в Украйна. "Русия атакува енергийния сектор ежедневно, оставяйки украинците без ток и отопление, и е от решаващо значение нашите партньори да реагират. Ето защо ние високо ценим отпуснатите от Австрия миналата седмица средства в подкрепа на нашия енергиен сектор", отбеляза Зеленски.

Били са обсъдени и други начини за подкрепа на украинската енергийна система.

Зеленски добави, че е поканил Щокер да отиде в Украйна, за да продължат диалога по време на лична среща.

