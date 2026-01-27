"По-добре да не се класираме": Фенове на потенциален участник на Мондиал 2026 подготвят бойкот на мачовете в САЩ

Полемиките около Мондиал 2026 продължават. След като някои страни заплашват с бойкот на турнира, сега фенове от една страна отказват да присъстват на мачовете от Световното първенство по футбол през 2026 г., които ще се играят в САЩ. Както е известно, САЩ, Канада и Мексико ще бъдат домакини на тазгодишния формат. Феновете от четири квалифицирани държави в момента имат забрана да влизат в САЩ за турнира - Иран, Хаити, Сенегал и Кот д'Ивоар, са под пълна или частична забрана за преминаване на границата.

Фенове подготвят бойкот на мачовете в САЩ от Мондиал 2026

Въпреки различни други санкции, свързани с имиграцията, наложени на други държави, включително спиране на обработката на имигрантски визи, феновете от всички други страни, поне в момента, могат да присъстват на всички мачове от Световното първенство. Канада има определени забрани за пътуване, но те не се отнасят за никоя от страните, участващи на турнира, а Мексико няма никакви забрани. Някои групи фенове вече обявиха, че ще бойкотират Мондиал 2026, като официалната LGBTQ+ група на Англия -Three Lions Pride, обяви по-рано този месец, че няма да присъства поради опасения за безопасността в САЩ.

ОЩЕ: Сеп Блатер подкрепи призивите за бойкот на Мондиал 2026

Сега друга страна, която може да участва на Световното първенство, може да последва примера с частичен бойкот на феновете, ако се класира. Става въпрос за официалната асоциация на феновете на Дания, съобщава член на управителния съвет на местната федерация на футболните привърженици Аня Лили Бейкс. В интервю за вестник The Telegraph тя заяви, че "малко" датски фенове ще присъстват на мачовете в САЩ поради настоящите геополитически напрежения около президента на САЩ Доналд Тръмп и Гренландия. Както е известно, Гренландия принадлежи на Кралство Дания, но Тръмп многократно заяви през последните седмици, че иска САЩ да поеме контрол над нея.

"Ще е по-добре да не се класираме"

След разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте миналата седмица, Тръмп изглежда се оттегли от тези намерения и от плановете си да наложи мита на осем европейски държави, включително Дания, Франция, Германия и Великобритания, които се противопоставиха на позицията му. Бейкс обясни, че в момента в Дания не са позитивно настроени към САЩ. През последната година датските туристически компании отбелязаха огромен спад в продажбите на пътувания до САЩ. Много футболни фенове обсъждат дали Дания трябва да бойкотира Световното първенство, защото ФИФА също е изключително критикувана в Дания.

Бейкс смята, че не много датски фенове ще пътуват, за да гледат мачовете на своя тим на живо, ако се класира. Според нея повечето привърженици ще предпочетат да посетят срещите на тима в Мексико. Тя дори заяви, че някои хора в страната, включително самата тя, смятат, че ще е по-добре Дания да не се класира. Припомняме, че Дания трябва да премине през баражите на УЕФА, за да се класира за Световното първенство, след като загуби първото място в квалификационната си група с 4:2 от Шотландия в последния ден от кампанията. Ако страната се класира чрез баражите, тя ще попадне в група "А" заедно с Мексико, Южна Африка и Южна Корея. Дания ще трябва да играе само един мач от груповата фаза в САЩ, а останалите мачове ще се проведат в Мексико, но ако не спечели групата, в 1/8-финалите със сигурност ще играят в САЩ, ако достигне до този етап.

ОЩЕ: Бойкот на Световното в САЩ! ФИФА настръхна - хиляди отмениха билетите си заради политиката на Тръмп