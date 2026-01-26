Прическите, които ще излязат от мода през 2026 година

Какво да изберете вместо тези прически: Основните тенденции за 2026 г.

Модата при прическите се променя толкова бързо, колкото и модата при дрехите и грим. Това, което се смяташе за стилно и ефектно преди година в стайлинга на косата, вече е остаряло през 2026 г. и дори добавя възраст. Стилистите подчертават, че през настоящата година основната тенденция ще е естествеността, лекотата и жизнената текстура на косата. Ето защо някои от популярните преди прически вече загубиха своята актуалност и убедително отстъпват мястото си на по-модерни варианти.

Кои прически се считат за неактуални през 2026 г.?

Преди всичко, прекалено сложното оформяне с много лак за коса и перфектно фиксирани къдрици е нещо от миналото. Забравете за тази визия. Такава прическа има изкуствен и тежък вид, сякаш косата е замръзнала във времето.

Също така, прическата боб с ясна геометрия без движение и обем вече не е на мода. Тази прическа прави образа строг и визуално утежнява чертите на лицето.

Високият бретон, особено в комбинация с гладко сресани коси, се счита за ясен знак за неактуален стил през 2026 г. Дългите, пластови прически без форма или текстура също постепенно изчезват. Такава коса често изглежда небрежна и ѝ липсва динамика.

Друга анти-тенденция е прекомерно яркото, неестествено оцветяване без плавни преходи.

През 2026 г. фокусът е върху естествеността и малкото небрежност. Косата трябва да изглежда така, сякаш това е нейната естествена форма и сама по себе си не е стилизирана в продължение на часове, за да изглежда така. Многопластовите прически, които създават движение и обем, също са актуални. Те придават жив вид на косата и освен това са залог за модерна визия.

Мекият боб с текстура и удължени кичури близо до лицето има по-свеж и по-естествен вид от класическите прави линии. Каскадните прически се завръщат на мода, но в нова интерпретация - без резки промени в дължината, а с възможно най-естествени преходи.

Леките вълни и ефектът „плажна коса“ са на мода - тези прически не изискват перфектна симетрия.

Тенденцията в боядисването също е променена - вместо резки контрасти, има меки преходи, техники за балаяж, шатуш и бейбилайтс, които създават дълбочина на цвета.

