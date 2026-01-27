"Не, благодаря": Фицо, за разлика от Желязков, отказа да се включи в Съвета за мир

Словакия е на път да отклони поканата за присъединяване към т.нар. Съвет за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп – ход, който я отличава от позицията на България. Идеята за създаването на Съвет за мир беше представена от Тръмп по време на Световния икономически форум в Давос. По информация на Белия дом покани са изпратени до около 60 държави, като към момента 25 от тях са заявили готовност да се включат. Сред поканените фигурират и Русия, и Китай, а след подписа на премиера в оставка Росен Желязков - България вече е сред учредителите на Съвета.

Министър-председателят Роберт Фицо заяви, че страната му не подкрепя формирането на нови международни формати, които дублират или заобикалят ролята на Организацията на обединените нации. Още: Документът, подписан от Желязков за Съвета за мир, още не е внесен в парламента

Отказваме с благодарност

"Смятам, че Словакия трябва с голяма благодарност да откаже тази покана. Независимо от това, страната ни винаги е била и ще бъде сред държавите, които призовават за мир", подчерта Фицо.

По думите му липсва достатъчно яснота относно целите, правомощията и правния статут на предлаганата структура. Според словашкия премиер усилията трябва да бъдат насочени към реформиране на съществуващите международни институции, а не към тяхното заместване.

Като сериозен проблем Фицо посочи и финансовите условия на инициативата, които предвиждат държавите членки да внесат по 1 млрд. долара. Още: Въпрос към всички министри: Как и защо България влезе в Съвета за мир?

"Правителството на Словакия никога няма да плати такъв членски внос, за да се присъедини към подобна институция", заяви още той.

Въпреки критичната позиция, темата за поканата за Съвета за мир се очаква да бъде включена в дневния ред на редовното правителствено заседание в сряда.