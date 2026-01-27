Оставката на Румен Радев:

Русия взриви важен за петролопровода "Дружба" обект в Украйна и удари пътнически влак (ВИДЕО)

Русия извършила удар с дронове по пътническия влак Барвинково-Лвов-Чоп в Харковска област. По първоначална информация, композицията е атакувана с три дрона „Шахед“, съобщи вицепремиерът и министър на развитието на общностите и териториите Алексей Кулеба. Поразени са локомотива и пътническия вагон зад него, причинявайки пожар. „Във влака е имало 291 пътници. Те са били евакуирани възможно най-бързо. В момента има двама ранени – те са били транспортирани с линейка и двамата са били хоспитализирани“, каза той.

Според Кулеба ще бъдат организирани резервни автобуси за евакуираните пътници, както и за чакащите на гарите за обратни полети. „Координираме операциите на място и оказваме помощ на пътниците. Всички аварийни служби са на място: медици, спасители и екипът на Укрзализница. Атаката срещу пътническия влак е пряк акт на руски тероризъм срещу цивилни. Тук нямаше военна цел“, отбеляза вицепремиерът. За потушаване на пожара са извикани части на Държавната служба за спешни случаи и пожарен влак.

Спасителите съобщиха, че нападението срещу пътническия влак е станало близо до гара в община Барвенково в Изюмски район на Харковска област. „В резултат на удара е възникнал пожар: един вагон е бил в пламъци, а друг е бил частично опожарен“, добавиха от Държавната служба за извънредни ситуации.

Удар по обект, свързан с нефтопровода "Дружба"

Руските части нанесоха удар и по Лвовска област, като унищожиха действащ обект, свързан с нефтопровода „Дружба“. Според различни източнии, той е доставял петрол за Унгария и Словакия.

Украйна порази подстанция в Москва

Украйна пък удари електрическа подстанция в руската столица Москва. В социалните мрежи се появиха кадри от мащабния удар. По-късно бе съобщено, че става въпрос за електрическа подстанция, която осигурява с ток северозападната част на Москва. Тя разпределя напрежение с мощност от 700 мегавата в голям брой трансформатори в района.

Елин Димитров
