Русия взриви важен за петролопровода "Дружба" обект в Украйна и удари пътнически влак (ВИДЕО)

Русия извършила удар с дронове по пътническия влак Барвинково-Лвов-Чоп в Харковска област. По първоначална информация, композицията е атакувана с три дрона „Шахед“, съобщи вицепремиерът и министър на развитието на общностите и териториите Алексей Кулеба. Поразени са локомотива и пътническия вагон зад него, причинявайки пожар. „Във влака е имало 291 пътници. Те са били евакуирани възможно най-бързо. В момента има двама ранени – те са били транспортирани с линейка и двамата са били хоспитализирани“, каза той.
Train Barvinkove – Lviv – Chop when your neighbor is a terrorist pic.twitter.com/4BnYYXEMam— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) January 27, 2026
Според Кулеба ще бъдат организирани резервни автобуси за евакуираните пътници, както и за чакащите на гарите за обратни полети. „Координираме операциите на място и оказваме помощ на пътниците. Всички аварийни служби са на място: медици, спасители и екипът на Укрзализница. Атаката срещу пътническия влак е пряк акт на руски тероризъм срещу цивилни. Тук нямаше военна цел“, отбеляза вицепремиерът. За потушаване на пожара са извикани части на Държавната служба за спешни случаи и пожарен влак.
LYOV IS SMOKED !!!!!!!— 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇮🇪 (@SMO_VZ) January 27, 2026
‼️🇺🇦🏴☠️A huge fire after an attack has been raging on an oil pipeline in the Lyov region all day: the State Emergency Service is unable to cope
➖"Russia struck a Naftogaz facility in the Lviv region, where technological processes were stopped for safety… https://t.co/c6IeU650Ul pic.twitter.com/OY1DRAKKoN
Спасителите съобщиха, че нападението срещу пътническия влак е станало близо до гара в община Барвенково в Изюмски район на Харковска област. „В резултат на удара е възникнал пожар: един вагон е бил в пламъци, а друг е бил частично опожарен“, добавиха от Държавната служба за извънредни ситуации.
Удар по обект, свързан с нефтопровода "Дружба"
Руските части нанесоха удар и по Лвовска област, като унищожиха действащ обект, свързан с нефтопровода „Дружба“. Според различни източнии, той е доставял петрол за Унгария и Словакия.
The Russians also struck the Lviv region, destroying an active facility linked to the Druzhba pipeline, which supplied oil to Hungary and Slovakia. pic.twitter.com/4vf9sFmwHA— WarTranslated (@wartranslated) January 27, 2026
Украйна порази подстанция в Москва
Украйна пък удари електрическа подстанция в руската столица Москва. В социалните мрежи се появиха кадри от мащабния удар. По-късно бе съобщено, че става въпрос за електрическа подстанция, която осигурява с ток северозападната част на Москва. Тя разпределя напрежение с мощност от 700 мегавата в голям брой трансформатори в района.
Something happened to a substation in Moscow. Locals filmed a very nice "fireworks." Too bad it didn’t last long. Let’s do it again. pic.twitter.com/F8fb45G7UW— WarTranslated (@wartranslated) January 27, 2026