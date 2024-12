Седми ден на протести в Грузия: Бой и арести на опозиционери (ВИДЕО)

За седма поредна вечер грузинци излязоха на протест срещу решението на правителството да замрази преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Ситуацията в страната ескалира, съобщава се за бити и задържани опозиционния политици и активисти.

Ника Гварамия, лидер на една от четирите основни опозиционни партии – „Коалиция за промяна“, е бил задържан от полицията, след като е бил пребит до безсъзнание, съобщиха от партията.

In Tbilisi 🇬🇪, @NikaGvaramia212 , the leader of the pro-Western Coalition for Change, one of the four major opposition parties, is violently detained & thrown into a police car. Reax by Georgia’s illegitimate @PM_Kobakhidze : “I would not call it repression, it’s more prevention.” pic.twitter.com/Y02EaHQo6B

Все пак тази вечер за момента ситуацията е малко по-спокойно спрямо предишните дни. За момента полицията не е опитала да разпръсне събралото се множество в центъра на грузинската столица.

At 1 a.m., Tbilisi's Rustaveli Avenue is packed with demonstrators, but the mood is rather relaxed. In a break with the practice of previous nights, the riot police have not yet attempted to disperse the rally. #GeorgiaProtests

📹 Muro Takalandze#Breaking#GeorgiaProtests… pic.twitter.com/n7J2s7fX2m