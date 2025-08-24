Войната в Украйна:

Браво! Бронз за България на Европейското по водна топка

24 август 2025, 16:21 часа 483 прочитания 0 коментара
Националният отбор на България по водна топка за юноши спечели бронзовите медали на Европейското първенство до 18 години, Дивизия 1, което се провежда в Рио Майор, Португалия.

В малкия финал българските ватерполисти надиграха домакина Португалия с 22:13 (3:1, 7:1, 7:6, 5:5).

Най-резултатен за успеха бе капитанът Веселин Ганчев с 8 гола, а Георги Венов добави 7 попадения.

Българският отбор се представи отлично на шампионата с пет победи и само едно поражение с дузпи от Белгия на полуфиналите.

Достигане до финала щеше да гарантира изкачване на тима в Елитната дивизия.

Джем Юмеров
