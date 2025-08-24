Георги Иванов пред Борисов: БФС благодари на ГЕРБ, че винаги помага на спорта (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов присъстваха на символична първа копка за проекта на новото осветление на стадион „Дружба" в Добрич. В своето слово бившият нападател на Левски благодари от името на родната централа на "политическа партия ГЕРБ, че помагат на спорта, както винаги са го правили". Борисов от своя страна намекна, че ще се радва от Футболния съюз да направят компромис, за да може мачовете на местния Добруджа да са в светлата част от деня, докато се изгради осветлението.

Любезности между БФС и ГЕРБ

"За мен е чест да направим първа копка в Добрич. Фирмата, която ще изгражда осветлението, е световноизвестна. Направила е стадиони на Ливърпул и Юнайтед. Ние като Футболен съюз благодарим на политическа партия ГЕРБ, че помагат на спорта, както винаги са го правили", заяви Георги Иванов.

В изказването си Бойко Борисов разкри, че играел малки вратички с президента на БФС. Освен това политикът се надявал Георги Иванов да каже пред колегите си от Изпълкома мачовете на Добруджа да са по-рано през деня, докато се изгради осветлението. "Компромисът ще е за кратко време. През това време ще се изградят съоръженията по правилата на БФС", увери лидерът на ГЕРБ.

“Важно е това, което казва г-н Борисов, че футболът е за хората, но спазваме някакви критерии, защото това е професионален спорт. Убеден съм, че осветлението ще стане факт в най-кратки срокове. За нас е чест, че стадионът ще бъде пълен в мач, в който ще играят Добруджа и Ботев Враца, които са два отбора, в които има много млади футболисти”, каза впоследствие Георги Иванов пред медиите.

