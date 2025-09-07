Сексуалността все още е част от живота в старческите домове във Франция

Вдовици, необвързани или във връзка, тези обитатели говорят свободно за своите желания, приключения и понякога за желанието за последна прегръдка. Любовта в домовете за възрастни хора във Франция все още е тема табу, но болногледачите се опитват да ѝ осигурят повече място, пише френският уважаван всекидневник Le Monde. В старческия дом в Брест плътските желания на обитателите все още са силни, пише още френското издание. „Домът за възрастни хора е място за живеене, за да се живее. А сексуалността е част от живота!“, казва Беатрис Сорильо, мениджър в здравеопазването.

Из една история за последната любов

Една възрастна дама все още разказва своята любовна история, случила й се преди година. „Разхождах се из града, както обикновено. Той беше на автобусната спирка, беше на моята възраст. Каза ми: „Харесваш ми, сладка си", казва седемдесетгодишната жена. „Когато се върнах, той все още беше там и му казах да дойде с мен. Пихме кафе. В стаята ми искаше да ме докосне, казах: „Ръцете си долу! Ръце в джобовете!" Заведох го обратно в автобуса. Но не беше лош, този идиот", коментира жената.

„Тук ли? Доведохте го тук? Но не ми казахте нищо!“, възкликва с усмивка мениджърът в здравеопазването и уточнява, че става въпрос за малка стая от 12 квадратни метра в дома за възрастни хора "Рене-Фортин“ в Бохарс, на хълмовете над Брест. Бледозелени стени, единично медицинско легло, баня, гардероб и телевизор на стената. Не е идеалното място за момент на интимност. И все пак.

Приключението, което носи радост на 70-годишната дама, не бива да е изолиран случай, смята Беатрис Сорильо.

Подробности за дома за възрастни хора

„Рене-Фортин“ е публична институция, прилежаща към Университетската болница, която приютява 200 възрастни хора, предимно жени, на три етажа.

Зад избелялата си фасада, озарена от огромна, цветна фреска, сградата посреща хора със сериозни заболявания, току-що напуснали болницата, но също и жители в несигурно семейно или икономическо положение. Това им струва 2100 евро на месец, които имат право на социално подпомагане, в сравнение с 3000 до 4000 евро в частния сектор.

„Хора, които не принадлежат никъде другаде ", обобщава здравният мениджър. Съпруги на моряци, бивши собственици на магазини, държавни служители... те пристигат след инсулт, падане у дома или друга причина", добави още той.