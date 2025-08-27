Войната в Украйна:

Огромен процент от населението на България са пенсионери: Актуални данни

27 август 2025, 10:43 часа 225 прочитания 0 коментара
Огромен процент от населението на България са пенсионери: Актуални данни

В края на 2024 г. лицата на 65 и повече години, които имат право да са пенсионери, са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната. В сравнение с 2011 г. този дял е нараснал с 5,5%, показват данните на националната статистика. Това се посочва в Отчета за 2023 – 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), публикуван за обществено обсъждане.

На всеки 100 души в активна възраст съответстват 61 в неактивна

Според данните на всеки 100 души в активна възраст съответстват 61 в неактивна възраст. За сравнение през 2011 г. съотношението е било 46,5%. Така продължава да се задълбочава една от най-значимите демографски тенденции в България – процесът на застаряване на населението, посочват от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Още: Стана ясно колко хора в България не могат да получат реалната си пенсия

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) цели да осигури възможности за пълноценно участие на хората от третата възраст в социално-икономическото развитие на страната, допълват от социалното министерство.

За постигането на тази цел се изпълняват конкретни мерки като: програми за субсидирана заетост на хората в предпенсионна възраст, осъществявани с национално и европейско финансиране; осигуряване на професионално обучение за тях; подобряване на условията на труд; насърчаване на ученето през целия живот и др.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Изпълняват се и мерки за социално приобщаване чрез подкрепа на социално-културни инициативи, за осигуряване на подкрепа чрез социални услуги, за здравна превенция, дейности за изследвания и др.

Още: Средната пенсия за първи път премина важна психологическа граница

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Пенсионери МТСП възрастни хора стратегия застаряване на населението
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес