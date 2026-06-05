Войната в Украйна:

Морски дрон от войната в Украйна се взриви в Черно море, на 65 км от България (ВИДЕО)

05 юни 2026, 11:58 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/TEKNO SAVUNMA
Морски дрон от войната в Украйна се взриви в Черно море, на 65 км от България (ВИДЕО)

В пристанището на Констанца - на Румънското Черноморие - е експлодирал морски дрон, а зоната е изолирана. Румънското министерство на отбраната обяви на 5 юни, че безпилотната машина е от „тип, използван във войната в Украйна“. В пристанището е обявена тревога след съобщенията за взрива, пише местната медия Digi 24. Инцидентът е станал в близост до едно от пристанищните места, а властите са активирали „червения“ план за интервенция. Няма жертви.

Румънското министерство на националната отбрана обяви, че случаят се разследва от прокуратурата към Апелативния съд в Констанца. Градът се намира на около 65 км от българската граница.

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Според изявлението на командир Санду Матейу пред Digi 24 - става дума за дрон от типа „Магура“, използван от украинската армия за действия срещу руски цели във водата.

Без жертви

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"Морският дрон, открит тази сутрин, 5 юни, в гражданското пристанище на Констанца, близо до щаба на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето, се самодетонира около 10:30 ч., без да причини жертви“, гласи изявлението на военното ведомство.

Според румънското министерство на отбраната „районът вече е ограден и изолиран от сили на румънската разузнавателна служба, бреговата охрана и министерството на националната отбрана, а обектът в този момент е бил в процес на оценка и обезопасяване“.

„Бихме искали да поясним, че обектът не е част от оборудването на румънската армия и не е участвал в последните учения, организирани от Министерството на националната отбрана в Черно море. Ситуацията е динамична и ще се върнем с информация и официални данни веднага щом те станат налични“, гласи позицията.

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Румъния Русия Черно море Констанца война Украйна морски дрон
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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