Сетихте се за нас като ви съсипват иранските дронове: Украински реакции за войната в Иран

Ще включим и експерти от Украйна, които да помогнат на партньорите в страните от Персийския залив да свалят ирански дронове. Това каза британският премиер Киър Стармър, след като британската военна база в Акротири, Кипър, стана цел за ирански ракети и ирански дрон - ОЩЕ: Втора атака на Иран срещу британска база в Кипър. Големите в Европа готови за война, Испания - против (ВИДЕО) 

Украински военни канали в Телеграм реагираха на казаното и то със сериозна доза насмешка. "От експертите познавам само командирите на нашите Сили за безпилотни системи, те в момента работят на фронта. Страшно е да си представим кой от персонала от нашата страна ще включи в тази работа и как ще може да им помогне" - реакцията е на Станислав Бунятов, украински оператор на военни дронове, служещ в батальона "Айдар", с позивна "Осман".

"Това, което се случва сега в Близкия изток, е само допълнително потвърждение, защото когато сравняваме тази "нова война" с нашата, стигаме до извода, че за всяко оръжие имаме по-съвършено и по-адаптирано средство за противодействие и обратното - имаме много по-ефективни средства за унищожение в арсенала си. След всичко това, остава само един въпрос: "Тези, които умишлено не се възползват от възможността да възприемат опита от нашата война в пълен обем, глупави ли са или се преструват?", пише и украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

Същевременно, и Бунятов, и руски военнопропагандни телеграм канали като "Рибар", отчитат, че американците бързо са възприели полезен опит от войната в Украйна. Конкретен пример - американският дрон LUCAS, аналог на иранския "Шахед", който се използва във военните действия в Иран, е оборудван с връзка със Starlink - Още: Ирански дрон "Шахед" удари френска военна база. Две бази на САЩ също са ударени. Гори и иранска база (ВИДЕА)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
