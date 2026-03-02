"ЕС е твърдо до държавите членки пред всяка заплаха": Фон дер Лайен след разговор с президента на Кипър

"Въпреки че Република Кипър не беше целта, нека бъда ясен: ние сме колективно, твърдо и недвусмислено до нашите държави членки пред лицето на всяка заплаха", написа в платформата Х председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след разговор с президента на Кипър Никос Христодулидес във връзка с иранската атака срещу британската база в Акротири. Припомняме, че от ескалацията в Близкия изток в последните дни това е втора атака срещу британската база в островната държава, която е част от ЕС и негова външна граница.
Информацията е, че дрон е ударил базата на британските Кралски военновъздушни сили Акротири в Кипър през нощта, причинявайки ограничени щети и без жертви, съобщиха в понеделник президентът на острова и британското министерство на отбраната. Става въпрос за безпилотният летателен апарат тип „Шахед“.
Френският вестник Le Monde допълва, че е ударена пистата на британската авиобаза в Акротири, като се позовава на информация на министъра на външните работи на Обединеното кралство Ивет Купър. „Това беше атака с дрон, насочена специално към пистата “, каза тя пред Sky News. „Вземат се всички предпазни мерки около базата “, добави тя.
I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026
Кипър не иска да се замесва
След втора атака на Иран срещу британска база в Кипър президентът на страната Никос Христодулидес заяви, че страната му не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция. „Всички компетентни служби на републиката са в бойна готовност и пълна оперативна готовност“, заяви президентът в реч, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация и в "Ройтерс". ОЩЕ: Президентът на Кипър след втората иранска атака: Не участваме във военни операции (ВИДЕА)