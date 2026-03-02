"ЕС е твърдо до държавите членки пред всяка заплаха": Фон дер Лайен след разговор с президента на Кипър

"Въпреки че Република Кипър не беше целта, нека бъда ясен: ние сме колективно, твърдо и недвусмислено до нашите държави членки пред лицето на всяка заплаха", написа в платформата Х председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след разговор с президента на Кипър Никос Христодулидес във връзка с иранската атака срещу британската база в Акротири. Припомняме, че от ескалацията в Близкия изток в последните дни това е втора атака срещу британската база в островната държава, която е част от ЕС и негова външна граница.

Информацията е, че дрон е ударил базата на британските Кралски военновъздушни сили Акротири в Кипър през нощта, причинявайки ограничени щети и без жертви, съобщиха в понеделник президентът на острова и британското министерство на отбраната. Става въпрос за безпилотният летателен апарат тип „Шахед“.

Френският вестник Le Monde допълва, че е ударена пистата на британската авиобаза в Акротири, като се позовава на информация на министъра на външните работи на Обединеното кралство Ивет Купър. „Това беше атака с дрон, насочена специално към пистата “, каза тя пред Sky News. „Вземат се всички предпазни мерки около базата “, добави тя.

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.



While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand…

Кипър не иска да се замесва

След втора атака на Иран срещу британска база в Кипър президентът на страната Никос Христодулидес заяви, че страната му не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция. „Всички компетентни служби на републиката са в бойна готовност и пълна оперативна готовност“, заяви президентът в реч, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация и в "Ройтерс". ОЩЕ: Президентът на Кипър след втората иранска атака: Не участваме във военни операции (ВИДЕА)