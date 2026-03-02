Българите не се чувстват европейци, смятат българската идентичност за застрашена

Българинът залага на своята индивидуална национална идентичност, като европейската принадлежност му е чужда.

Въпреки че България е член на ЕС от почти 20 години, а от 3 месеца - и на еврозоната, българите нито се определят като европейци, нито се чувстват свързани с Европа.

Това са изводите от проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа", посветено на националната идентичност и култура в навечерието на националния празник 3 март.

Българинът се чувства единствено българин

Данните са категорични, че националната идентичност доминира сред българите, а традициите, историята и езикът остават водещи обединяващи фактори.

Особено показателни са отговорите на въпроса "Вие лично като какъв се самоопределяте". 83% от интервюираните отговарят "българин". За "европеец" се смятат едва 9% от хората у нас. Останалите отговори са още по-редки - "балканец" избират 4%, а "гражданин на света" - само 3%. Социолозите са на мнение, че данните очертават ясно доминиране на националната идентичност като основна принадлежност.

На въпрос "С кое се чувстват най-свързани" 47% избират България, 30% - своя град или село, 12% - своя регион, а само 7% - Европа.

Според "Тренд" местната идентичност е отчетливо по-изразена сред хората в по-малките населени места.

Проучавето сочи, че ключовите обединяващи фактори за българите са най-вече традициите (71%), историята (69%) и българският език (57%).

Източник: iStock

Българската идентичност е застрашена

Данните показват, че повечето българи са загрижени и притеснени, защото регистрират атаки срещу родната идентичност.

Така на въпроса дали българската идентичност и култура са застрашени, мнозинството от анкетираните възприемат известна степен на застрашеност - 60%. 42% пък са на мнение, че българската култура е по-скоро застрашена, а 18% - че е силно застрашена.

В навечерието на 3 март 2/3 от българите споделят, че се чувстват свързани с българската култура по време на национални празници.

Мнозинство от анкетираните също казват, че се чувстват най-близко до своята култура в семейството (54%), както и в музиката, танците и фолклора - 50%.

Все пак, българите са оптимистично настроени по отношение на прогнозите, че след 20 години българската култура ще се запази под някаква форма. 15% смятат, че тя ще бъде запазена и развита, а 37% са на мнение, че тя ще се адаптира към нови форми, но ще остане разпознаваема.

Скептиците са 19% - те смятат, че българската култура ще се загуби под влиянието на глобализацията, а 15% са на мнение, че тя ще оцелее само в малки общности.

Изследването е реализирано в периода между 12 и 18 януари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души на възраст над 18 г.