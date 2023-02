Шестима арестувани при протест на активисти за климата до британския парламент

Активисти от групата Animal Rebellion запалиха сигнални ракети, докато седяха на маса със свещник и чаши за шампанско на подхода към Уестминстърския мост в центъра на Лондон. Един от тях носеше маска с лика на министър-председателя Риши Сунак в знак на протест срещу държавните субсидии за животновъдство и риболов. Други активисти седяха на пътя с плакати. "Къде е любовта в една хранителна система, която допринася за унищожаването на климата и екологичния колапс?" - написа в Туитър групата, която води кампания за "растително бъдеще".

Полицията съобщи, че е арестувала петима активисти за блокиране на пътя, а шести човек - за нападение над протестиращ. Групата активисти публикува видеоклип, на който се вижда как няколко мъже грубо издърпват протестиращите и ги влачат по земята, докато тълпата ги наблюдава, а шофьорите натискат клаксони. Полицай се сдърпа с мъж, след като той издърпа един от протестиращите настрани от пътя.

