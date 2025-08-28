Шпионски скандал разтърси Хърватия: Намесени са и КФОР

Шпионски скандал разтърсва Хърватия от няколко дни, когато хърватските разследващи задържаха 54-годишен пилот от хърватската армия заедно с неговата партньорка, гражданин на Косово по подозрения в шпионаж. Разследващите твърдят, че в периода от 2022 до 2025 г. пилотът е предоставял на партньора си поверителна информация за движението на сърбите в северната част на Косово, войските на КФОР и ситуацията в Зубин Поток, където често възникват конфликти, предава хърватската медия "Индекс".

Подозира се, че са обменяли информация за транспортирането на арестувания бивш косовски полицай Деян Пантич, чийто арест през декември 2022 г. предизвика протести и барикади. Според разследването, партньорката му по това време е работила в Косово, сътрудничейки си с журналисти и чуждестранно правителство. Близки до нея твърдят за Index, че тя често е посещавала Хърватия и че е била изненадана от обвиненията, защото не е била политически близка с Александър Вучич.

Пилотът твърди, че е натопен.

Пилотът върди, че не е виновен и че някой го натопил, и нарича партньорката си странична жертва. ОЩЕ: МВнР: България осъжда нападението на критична инфраструктура в Косово

Хора, които го познават, го описват като професионалист и казват, че са изненадани от обвиненията. Министерството на отбраната потвърди, че пилотът е преминал проверка за сигурност.

Въпреки това, прокуратурата смята, че има достатъчно доказателства за започване на разследване. Двойката е арестувана на остров Вис, а жената първоначално е била настанена в приемателния център за чужденци в Триле със заповед за депортиране, но сега е разследвана за шпионаж. ОЩЕ: Три европейски държави пратиха войници в Косово (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Реакциите

Президентът на Хърватия Зоран Миланович реагира на разследването срещу пилота, като в изявление от кабинета му се казва, че президентът „изразява подкрепа за всички институции на Република Хърватия, преди всичко VSOA, които чрез своите действия са установили евентуално извършване на престъпни деяния в ущърб на Република Хърватия и са предприели подходящи мерки за идентифициране на евентуални извършители и предотвратяване на по-нататъшни престъпни деяния“.

Според прессъобщението, Миланович е бил своевременно информиран за дейността на компетентните служби и очаква ефикасно разследване, което ще установи всички релевантни факти.

Членове на парламента също се изказаха по аферата. Председателят на Комисията по отбрана Арсен Баук заяви, че това е сериозен проблем със сигурността и че трябва да се изчакат резултатите от разследването. Сандра Бенчич от Možemo! посочи, че сигурността на гражданите и хърватските мисии в чужбина е в интерес на всички, докато Игор Петернел от DOMiNO оцени, че „ситуацията със сигурността в Хърватия е много съмнителна“.

Мишел Якшич от СДП заяви, че очаква отговор относно евентуални пропуски в проверките за сигурност, а Дарио Хребак от HSLS каза, че подобни случаи могат да се случат във всяка страна, но че вярва, че службите ще реагират адекватно. ОЩЕ: Миланович иска хърватското правителство да признае Палестина