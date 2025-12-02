Войната в Украйна:

Ще дойдат ли индийски войски в Русия? Държавната дума одобри военното споразумение с Индия

Ще дойдат ли индийски войски в Русия? Държавната дума одобри военното споразумение с Индия

Държавната дума (долната камапа на руския парламент) ратифицира споразумение с Индия за взаимно изпращане на войски, военни кораби и самолети - това може да се види на на сайта на Думата. Документът за разполагане на войски е подписан през февруари 2025 г. в Москва. Той определя процедурата за взаимна логистична подкрепа. Споразумението ще се прилага за съвместни учения, тренировки, хуманитарна помощ и оказване на помощ при бедствия.

Руското правителство внесе документа за ратифициране на 28 ноември. Сега след като той е ратифициран от Думата, предстои да бъде одобрен от Съвета на Руската федерация и подписан от Владимир Путин. 

На 4 декември Путин ще направи официално посещение в Индия по покана на премиера Нарендра Моди. Очаква се те да обсъдят доставката на руски ракетни системи С-400 и изтребители Су-57.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
