Ще вкара ли Си Дзинпин китайски войски в Беларус: Недвусмислен сигнал към Путин

На 29 юни беларуският президент Александър Лукашенко изненада политическите наблюдатели като направи спешно и необявено предварително посещение в Пекин. При това той замина за там директно от Москва след срещата си с Владимир Путин, която среща протече при закрити врати и почти никаква информация за нея не бе изнесена, но източници твърдят, че е преминала в неприятна атмосфера и с натиск от страна на Путин Беларус да влезе във войната с Украйна. Изненадите не свършиха дотук. След срещата си с Лукашенко китайският президент Си Дзинпин направи необичайно изявление, което съвсем удиви международните наблюдатели - той заяви, че подкрепя териториалната цялост и независимостта на Беларус. Почти всички анализатори са единодушни, че това бе ясен сигнал към Путин, че Китай няма да позволи Беларус да бъде притискан повече по отношение на войната срещу Украйна.

Изданието "Гордон" цитира Александър Класковски, политически анализатор от независимата беларуска информационна агенция "Позирк", който казва, че от една страна Китай е заинтересован от продължаване на войната и по-нататъшно отслабване на Русия. Но от друга - Китай няма интерес Беларус да се превърне в бойно поле, тъй като през нея преминава важен за китайската икономика транзитен път. "Преди всичко, защото Беларус е важна транзитна територия: железопътният маршрут до Брест и след това до Полша и страните от ЕС, преминава през Беларус. Европейският пазар е много важен за Китай", пояснява той.

Класковски е категоричен, че посланието на Си Дзинпин бе недвусмислено адресирано до Путин.

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Китайски войски в Беларус? Ако смятате, че е абсурдно, си спомнете севернокорейските войски в Русия

А ето какво казва Артур Харитонов, президент на Либерално-демократическата лига на Украйна и експерт по Източна и Югоизточна Азия: "Китай развива инфраструктурата си в Беларус с много бързи темпове, независимо от Русия. Броят на техните проекти систематично нараства".

"Това е начин Си Дзинпин да надделее над засилващото се присъствие на евроатлантическите демокрации в Индо-Тихоокеанския регион. Мисля, че всичко това ще доведе до постоянно разполагане на китайски войски в Беларус. Трябва да се подготвим за това, въпреки че звучи безумно. Преди три години всички щяха да ме обвинят в лудост, ако бях казал, че севернокорейски войски ще участват във войната срещу Украйна на страната на Русия. Но реалността е много сурова. Не бива да се изключва и възможността Китай да иска собствен инструмент за натиск върху НАТО, а Беларус, която граничи със значителен брой държави членки на НАТО, изпълнява тази роля перфектно", казва Харитонов.

"Путин разбира отлично, че властта му над Беларус свършва там, където започват интересите на Си Дзинпин", казва анализаторът, цитиран от "Гордон".

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