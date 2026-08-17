Лихтенщайн променя правилата за наследяване: На трона вече ще могат да сядат и жени

Лихтенщайн обяви, че е променил правилата за наследяване на кралския трон, за да позволи на жени да поемат властта.

Декларацията беше направена на националния празник на централноевропейската страна, която има население от едва 44 000 души, предаде ВВС.

Настоящият владетел на Лихтенщайн, принц Ханс-Адам II, е глава на кралското семейство от 1989 г. Промяната в правилото няма да засегне неговия наследник - принц Алоис, който е първородният му син.

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Алоис е изпълнявал повечето официални кралски задължения през последните две десетилетия.

„Редът на наследяване се променя от мъжко първородство на абсолютно първородство“, се казва в изявление на Камарата на Лихтенщайн.

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„Това означава, че в бъдеще първородното дете, независимо от пола му, ще стане наследник на трона, а по-късно - принцеса или принц на Лихтенщайн“, гласи промяната.

Новото правило засега няма да засегне линията на наследяване на Лихтенщайн - то ще се прилага само за потомците на четирите деца на наследствения принц Алоис и съпругата му - наследствената принцеса Софи.

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„С тази промяна в закона искаме да гарантираме, че както Княжество Лихтенщайн, така и Княжеският дом се ръководят от човек, който е най-добре подготвен за тази отговорност", заяви Алоис.

Лихтенщайн е малка страна без излаз на море, разположена между Швейцария и Австрия, чийто владетел се радва на широки политически правомощия, за разлика от много от своите колеги в Европа.