Унгария е на ръба: АЕЦ "Пакш" може да остане само с един работещ реактор заради Дунав (ВИДЕО)

"Свръхчовешка работа" е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ "Пакш" в Унгария, за да се поддържат две от турбините ѝ в експлоатация, заяви премиерът на страната Петер Мадяр в страницата си във Facebook. По думите му, 18 и 19 август (вторник и сряда) ще са критични, защото тогава се чака още по-голямо понижение на нивото на водата в Дунав - с 14-15 сантиметра.

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Мадяр допълни, че в момента Дунав е на 9 сантиметра над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследния реактор на "Пакш" - сценарий, който може да се избегне само ако предприета от унгарците мярка даде резултат. Каква е мярката - потапяне на баржи, което да вдигне нивото.

"От четвъртък (20 август) се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата", заяви Мадяр добавяйки, че строителството на дънна преграда напредва с "главоломна скорост".

Междувременно бавното потапяне на двете 80-метрови баржи все още е в ход, като се очакваше плавателните съдове да достигнат ниво на потъване от 1 метър до късно снощи. Изпомпването на вода в корпусите ще се възобнови днес сутринта, 17 август, посочва БТА, позовавайки се на МТИ.

Hungary sinks two 80-meter barges in the Danube near the Paks nuclear plant to temporarily raise water levels and keep its remaining two operating turbines running amid a historic drought.



The plant is currently operating at just 25% capacity, while a permanent riverbed “sill”… — Clash Report (@clashreport) August 16, 2026

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