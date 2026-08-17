Историята на неонацистката мрежа "Кръв и чест": От рок сцената до тероризма

Дейността на неонацистката организация "Кръв и чест" във Великобритания е създадена през 80-те години, но има клонове в десетки държави, а в някои от тях вече е забранена. Лидер на огранизацията през 1987 г. става Иън Стюарт – фронтмен на рок бандата "Скрюдрайвър". Той започва да пее за необходимостта всички, които искат тяхната земя да бъде "свещена", да се обединят и да се подложат като "жертвени хълмове", върху които тя да може да благоденства. Така той развива тезата за величието на бялата раса, съобщи кореспондентът на Нова телевизия в Англия.

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Първоначално организацията има много последователи. Хиляди хора се събират на концертите ѝ, а на някои от тях се стига и до сблъсъци. Именно заради това "Кръв и чест" е подложена на полицейски мониторинг вече повече от 30 години.

Експерти посочват, че се опитва движението да бъде ограничено чрез различни методи, включително чрез отнемане на финансови активи и спиране на дейността му. Миналата година Великобритания наложи ограничения върху финансовите активи на организацията. Това означава, че хората вече не могат да ѝ правят дарения и да организират концертите, чрез които тя продължава да съществува.

Ако "Кръв и чест" е платформата, върху която се градят идеите, паравоенното формирование "Комбат 18" е структурата, която върши "черната работа" на среди, стремящи се да наложат „чиста“ и „свята“ национална среда и да разпространяват идеите на неонацисткото движение. Тези организации са забранени в Германия, Испания и Русия.

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Във Великобритания властите имат различен подход. Според тях, ако организацията бъде забранена, тя ще премине в нелегалност, което ще затрудни наблюдението ѝ. Затова тя е подложена на строг мониторинг.

Преди около 18 месеца е произнесена последната съдебна присъда срещу хора, свързани с движението. Става въпрос за 59-годишния Робърт Алън и децата му – 36-годишния Стивън и 33-годишната Роуз. Бащата е осъден на четири години затвор, синът му – на две години, а дъщеря му – на 18 месеца.

Причината е концерт, организиран през 2019 г. По време на събитието са изпълнявани песни с расистки и неонацистки послания, а публиката скандирала нацистки лозунги. Властите водили продължително разследване, за да докажат връзката на обвиняемите с организирана терористична дейност и призиви към масова омраза.

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Бащата през цялото време твърдял, че става въпрос за събиране на „стари пияници“ и за нищо, което може да застраши бъдещето на нацията. Разследващите обаче откриват в дома му огромно количество дискове на различни групи, които чрез музиката си отправят призиви за убийства и насилие срещу различни хора.

В клубовете, в които се организират подобни събития, присъстват и много млади хора и деца. Именно затова британските власти поддържат строг мониторинг и следят внимателно дейността на организацията. Във Великобритания действията, свързани с подобни призиви към насилие и терористична дейност, могат да бъдат преследвани по законите за борба с тероризма.