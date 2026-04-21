Няма пари в бюджета: Русия оставя хазарта за непълнолетни. Трудно ни е: Руска констатация за Запорожие (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руското министерство на финансите поиска забраната за залагания от непълнолетни и недееспособни лица да бъде отложена. Причината – трябват пари за руския бюджет. Министърът на финансите Антон Силуанов поиска от вицепремиера Дмитрий Григоренко да отложи разглеждането на законопроект на Държавната дума, забраняващ залаганията за непълнолетни, недееспособни лица и разследвани от руските правоохранителни органи (в изпълнителни производства). В резултат на това разглеждането на документа е отложено за есента, съобщава руският икономически и бизнес ежедневник "Комерсант".

Изрично "Комерсант" пише каква е причината - руското министерство на финансите смята, че забраната ще доведе до недостиг на данъчни приходи в бюджета в близко бъдеще и 30% намаление на клиентите на букмейкърите. Самият законопроект беше внесен от група сенатори в Държавната дума през март 2024 г., но не премина първо четене. А отлагането му показва добре какво е състоянието на руската икономика – ОЩЕ: Без пари работете: Руски министър и олигарх с бизнес в България за икономиката. Украйна пали руски рафинерии и бази, получи отсрочка за външния си дълг (ОБЗОР – ВИДЕО)

В свой материал Financial Times цитира ръководителя на шведското военно разузнаване генерал-лейтенант Томас Нилсон, който е категоричен – въпреки войната на Доналд Тръмп срещу Иран и поскъпналия сериозно петрол в глобален мащаб, руската икономика не се възстановява. Според Нилсон, цената на руския сорт петрол "Уралс" трябва да е над 100 долара барела за поне година, за да може Русия да се справи с бюджетния си дефицит, а тази цена трябва да е такава още по-дълго, за да може Руската федерация да елиминира рисковете за важни свои икономически сектори чрез преливане на петролни пари и последващ ефект от тях. Извън производството на дронове, всички руски промишлени сектори са губещи, а корупцията допълнително усложнява нещата, подчертава Нилсон.

И още – пак "Комерсант" съобщава, че руското правителство е подкрепило законопроект на Руския върховен съд да има по-леки наказания за наркотрафик. Предложението на съда е по официално разписана идея на руския диктатор Владимир Путин. Идеята - намаляване на максималния срок на лишаване от свобода за незаконно придобиване, съхранение, транспортиране и производство на наркотици "за лична употреба": за престъпления в големи размери (част 2 от член 228 от Наказателния кодекс на Руската федерация) от 10 на 5 години, а за престъпления в особено големи размери (част 3 от член 228 от Наказателния кодекс на Руската федерация) от 15 на 10 години. Предлага се и да не се налагат наказания за лишаване от свобода на хора, осъдени за първи път за трафик на наркотици в "значителни количества" без намерение за продажба (част 1 от член 228 от Руския наказателен кодекс), за незаконно "отглеждане на наркотични растения" (част 1 от член 231 от Руския наказателен кодекс) и за фалшифициране на рецепти за наркотични вещества (член 233 от Руския наказателен кодекс). Руският кабинет на министрите е готов да подкрепи законопроекта, но с изключение на измененията в части 2 и 3 от член 228 от Руския наказателния кодекс.

"Не трябва да правим някаква сензация от идването на Уиткоф и Къшнър в Украйна, защото (постоянно) сме в контакт с тях. Идването им е необходимо не за нас (управляващите в Украйна), а за тях. Защо – защото не е добра идея да пътуваш до Москва и да не идваш в Киев. Просто не е добра идея. Разбирам колко е трудна логистиката – ако не искат (в Украйна), можем да се срещнем в друга държава. Не ни е грижа за място, а за резултатът", подчерта украинският президент Володимир Зеленски предвид уж уговорената среща със Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, и Джаред Къшнър, зетя на Тръмп. Все по-очевидно е, че за Тръмп сега Украйна е второстепенен въпрос.

Volodymyr Zelenskyy — on trips by American negotiators to Vladimir Putin: "It is disrespectful to go to Moscow and not come to Kyiv. It is simply disrespectful"



The president said that Ukrainians should not turn the expected visit of Jared Kushner and Steve Witkoff to Kyiv…

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По-сериозен спад на дневна база в интензивността на сухопътните бойни действия отчита украинският генщаб. На 20 април са станали 174 бойни сблъсъка спрямо 206 на 19 април. Руснаците са хвърлили 239 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. с 14 по-малко спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3232 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 нагоре. Руската армия е използвала 8953 FPV дрона, което с около 1200 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

The Ukrainian 21st Mechanized Brigade stopped a Russian assault, with drone operators destroying Russian vehicles and clearing remaining troops that reached Ukrainian positions. #Ukraine pic.twitter.com/nhMrfOclxe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 20, 2026

30 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление, като пак Покровск е посочен като място на активни бойни действия от украинския генщаб. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 19 руски пехотни атаки. 22 руски пехотни атаки са станали при Гуляйполе, Запорожка област, а впечатление правят и 17-те руски пехотни атаки в Купянското направление. Отдавна украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец коментира, че политическият натиск на Кремъл Купянск да бъде превзет на всяка цена изтощава руската армия и я лишава от ресурси, необходими за офанзивата ѝ срещу Славянск и Краматорск:

Ukrainian forces have destroyed a heavily modified T-55 near Huliaipole after tracking Russian movements, striking the staging area with HIMARS and finishing targets with FPV drones. #Ukraine pic.twitter.com/REOoMyaBmf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 20, 2026

Сега Машовец анализира какво става в направлението към Константиновка и в сектора на фронта южно от Добропиля, който се намира северно от Покровск. За Константиновка украинският военен експерт отчита засилен руски натиск откъм Часов Яр т.е. в посока североизточните покрайнини на Константиновка, само че според него няма руски успехи, руснаците още не са успели да пробият до самата Веролюбка или просто да се закрепят в Подилск или Червоне. Отделно, в източната част на Константиновка, южно от Новодимитровка, продължават руските опити да се изградят укрепени позиции – неуспешно, защото постоянно има украински контраатаки. Целта на руснаците тук е да осъществят устойчив пробив към центъра на Константиновка. Руски части са напреднали в Бересток към Константиновка (югозапад), обаче по фланговете там украинците още държат позиции в Ивано-Фраковск и Плещеевка, с което не позволяват разширен руски пробив.

За Добропиля Машовец счита, че засега руснаците са се отказали от опитите за по-голям пробив от изток на запад, по линията Нови Донбас – Вилно – Ново Шахово – Билецко. Причината – изчерпване на ресурси в жива сила и техника. Вместо това, 51-ва общовойскова руска армия съсредоточава сили за превземане на линията Родинско – Шевченко (това е точно северно от Покровск и западно от Мирноград) и да постави под пълен контрол Мирноград с поглед към Червен Лиман и Новоолександровка. Втора общовойскова руска армия обаче има за задача да пробие през Гришино към село Добропиле, което се намира точно южно от едноименния град и оттам вече да застраши град Добропиля, но за тези руски части пътят Покровск – Гришино е път на смъртта и засега коридорът на този път под руски контрол не е над 5 километра в широчина. Машовец отчита, че заради това няма значими руски успехи, включително и при опитите на руснаците да атакуват пътя Покровск – Павлоград т.е. още на запад.

Специално за западната част на Запорожка област (Ореховското направление), създателят на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар" капитан Михаил Звинчук, който е бивш говорител на руското военно министерство, коментира, че ситуацията за руската армия продължава да се влошава. Той отчита постоянни украински контраатаки по линията Степногороск – Павловка и добавя, че украинската армия връща линията на фронта на юг, към Новокамянка. Звинчук твърди, че руската армия рискува да загуби всичко спечелено през миналата година в това направление, което би трябвало да изведе руснаците при град Запорожие – някога, ако изобщо успеят да надделеят. И още констатации – украинците с голям успех съсипват руската военна логистика, специално в района на Мелитопол:

The Russian military blogger "Rybar" has started complaining that Russia is losing all the progress it has made over the past year in the offensive near Zaporizhzhia. According to him, the Armed Forces of Ukraine's superiority in drones and trained operators is playing a major… pic.twitter.com/JQDBcOdFtc — WarTranslated (@wartranslated) April 20, 2026

Ukrainian SOF has struck multiple Russian arsenals, supply depots, and logistics hubs near Mariupol and across Zaporizhzhia. Targets were located along a key supply corridor linking Russia to Crimea, including repair bases, command sites, and rear support areas, disrupting… pic.twitter.com/jXDYtzXqMk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 20, 2026

ОЩЕ: Бум на погребалните услуги в Русия. Идват страшни решения на Путин: Позиция и на ключов руски директор, и на Зеленски (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла две балистични ракети "Искандер-М" и 143 далекобойни дрона по цели в Украйна, включително 80 клас "Шахед". Общо са свалени 1 от ракетите и 116 дрона, според сводката на украинските ВВС. На 17 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски дронове - ОЩЕ: Масиран украински удар срещу жп инфраструктура в Русия. В Туапсе - препоръка да не стоите навън. Руски атаки в Харков и Суми (ВИДЕО)