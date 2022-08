Скандал с руски посланик във Виена: Украйна го обвини в призиви за геноцид

За експулсирането му призова говорителят на украинското МВнР Олег Николенко – също в Twitter.

"Руският посланик Михаил Улянов призовава за ликвидиране на украинската нация. Този език, призоваващ за геноцид, не може да бъде толериран. Призоваваме цялата дипломатическа общност във Виена да бойкотира Улянов, а Австрия да го обяви за персона нон грата", написа Николенко в събота.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria - to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s