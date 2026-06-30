Папа Лъв XIV за пръв път назначи жена на висок пост в Светия престол

Папа Лъв XIV назначи жена на висок пост в йерархията на Светия престол за първи път от началото на понтификата си. Това е сестра Алесандра Смерили, която поема поста ръководител на ватиканската служба, отговаряща за мигрантите, околната среда и развитието.

Смерили, която е икономист по професия, досега бе заместник-ръководител на Дикастерията за насърчаване на цялостното човешко развитие. Като префект тя ще замени оттеглящия се канадски кардинал Майкъл Черни, който навършва другия месец 80 години, информира Асошиейтед прес.

С назначаването на Смерили папата изглежда следва примера на своя предшественик, папа Франциск, който целенасочено назначаваше жени на висши ръководни постове в институциите на Светия престол.

Още: "Не можем да вярваме в Иисус и да насърчаваме война": Папата отново критикува Тръмп

Католическата църква допуска до ръкополагане за свещеници само мъже, а жените отдавна изразяват своето недоволство, че са поставени в положение на второстепенни членове на Църквата, въпреки че върху тях пада по-голямата част от работата по управлението на училища и болници, както и по предаването на вярата на младите поколения.

Ванс и папа Лъв XIV на една позиция за рисковете от AI