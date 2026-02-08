Крум Зарков: Изборът ми начело на БСП не е договорен с никого

Към момента в БСП не е постъпвало искане от страна на Румен Радев за съвместно явяване на изборите. Това заяви в предаването "На Фокус" по Нова телевизия председателят на БСП Крум Зарков. "Към момента към БСП не е правено никакво такова постъпление, доколкото ми е известно. Все пак бях избран едва вчера. Но не вярвам да има такова постъпление - просто няма политическа логика към този момент", подчерта той.

Зарков коментира и избора си начело на БСП - партия с над 130-годишна история. "Въпросът е колко години БСП ще има бъдеще. Мисля, че има поне още толкова", подчерат той. "Изборът ми начело на БСП е събитие, което действително изглежда неочаквано, но анализаторите и много хора понякога правят грешки. Защото съдят за БСП по това, което се виждаше в последната година, а не по това, което тя е. Социалистическата партия е истински, реален политически организъм. Някои го харесват, други му се противопоставят. Това е нормално. Но това е политическа общност от хора. И тя е много ценна, защото, освен всичко друго, е една от много малкото - да не кажа единствената такава", обясни новият лидер.

Според него изборът му начело на партията е "нещо, което не е договорено с никого". "Това е избор, който стана възможен, защото хора от БСП започнаха да ме номинират и да подкрепят моята кандидатура - често против преки указания, които получаваха от моментното състояние на ръководството на БСП", заяви той.

Зарков изрази надежда, че "това ще повлече крак и всички хора ще разберат, че има смисъл да се занимаваш с политика": "Има смисъл да подкрепяш някого. Има смисъл да гласуваш. Има смисъл да участваш. Защото не е вярно, че тези, които са завладели всичко, просто са запечатали системата и тя не може да бъде пробита", каза той.

Зарков беше категоричен, че БСП се готви за избори - смирено, но уверено. "Смирено – защото оцени своята грешка. Но уверено – защото показа, че има силата да види грешката си, да поеме отговорност и да продължи напред по-силна", изтъкна той. И допълни, че под грешка има предвид "съглашателството на партията с Пеевски".

По отношение на това има ли разделение в партията Зарков изтъкна, че "има идеологически спорове, които създават енергия - полезна, съзидателна". "Но има и напълно изкуствено създадени разделения. И точно там трябва да бъдем много внимателни", подчерта той.

Случая "Петрохан"

Зарков коментира и новите разкрития по случая "Петрохан". "Като всеки българин съм потресен от броенето на трупове по българската планина. Няма да се впускам в спекулации. Мога само да се надявам, а и да настоявам - компетентните органи да си свършат работата и това престъпление да не е поредното от дългия спиък неразкрити престъпления".

По думите му, когато говорим за "политика, държавност, институции и за промени - не бива да забравяме, че това не е просто риторичен спор между хора в телевизионните студия или опит някой да се намести в парламента".