След провала на "24-те часа": Тръмп има нов срок за мир между Русия и Украйна

24 февруари 2026, 12:30 часа 221 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп се стреми да постигне споразумение за мир между Русия и Украйна, преди да бъде домакин на 250-ата годишнина от независимостта на САЩ на 4 юли 2026 г., съобщава Bloomberg. САЩ настояват за сключване на сделката в този срок, но според високопоставени европейски и натовски официални лица няма признаци, че руският диктатор Владимир Путин е готов да постигне споразумение, което не отговаря на основните му изисквания.

Путин не е готов да отстъпи

В публикацията се посочва, че преговорите вече са пропуснали няколко крайни срока, а дори някои американски официални лица признават в частен план, че не виждат признаци, че Путин е готов да отстъпи от максималистичните си позиции.

Руският диктатор иска да получи целия регион на Донбас, т.е. украинската армия да се изтегли от позициите, които към момента държи в Донецка област.

Досега най-голямото обещание на Тръмп беше, че ще разреши войната в Украйна в рамките на 24 часа - той го даваше по време на предизборната кампания, преди да спечели вота в САЩ и да се завърне за втори мандат в Белия дом през януари 2025 г. Това обаче се оказа мираж.

Димитър Радев
Доналд Тръмп мирни преговори Русия Владимир Путин война Украйна мир Украйна
