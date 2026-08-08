Изстискан докрай от руската пропаганда: Кремъл изхвърля американски фермер емигрант

Джъстъс Уокър, американски фермер и блогър, известен като "Щастливият млекар", който преди години емигрира в Русия, запленен, по всичко изглежда, от традиционните й ценности, преживя истински шок (по собствените му думи), след като руските власти му заявили, че вече не е желан в страната. Уокър пусна видео в телеграм канала си, в което се оплаква, че руските власти му наредили на него и семейството му да напуснат Русия и призова последователите си в канала да се "молят" за него.

"Обадиха ни се и казаха, че семейството ни ще бъде депортирано от страната. Това е пълен шок за нас. В шок сме! Ще отидем в понеделник и ще видим какво ще бъде решението", разказва Уокър. Ако отнемането на разрешението му за пребиваване в Русия бъде потвърдено, той и семейството му ще трябва да си съберат багажа и да напуснат страната в рамките на няколко дни, пише The ​​Moscow Times.

Снимка: Telegram/Джастас Уолкер

Уокър се чуди дали може да обжалва решението на властите. Ако обаче се наложи да напуснат, ще му трябват 900 000 рубли за всички разходи, а той не разполага с такива, тъй като всичките си средства е инвестирал във фермата. "Ние категорично не искаме да напускаме Русия; искаме да живеем тук, да продължим да строим и да инвестираме. Моля ви, подкрепете ни с молитвите си Господ да разреши този проблем", казва Уокър.

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С какво се обяснява решението на руските власти да го депортират? Не е известно, но през март той публично обвини руското Министерство на земеделието, че унищожава агробизнеса и заяви, че откакто се е преместил в Алтайския край през 2016 г., постоянно се сблъсква със "заплахи, забрани и бюрократичен натиск". Според него, министерството като че се опитва "просто да ни накара да изчезнем, за да не можем да си вършим работата".

Освен това Уокър нарича действията на властите "често неадекватни". "Това дори не е регулаторен орган. Усещането е като система, чиято цел е да ви затвори", заявява фермерът.

Снимка: Telegram/Джастас Уолкер

Джъстъс Уокър стана известен след интервю през 2014 г. за държавната руска телевизия "Россия 1". Тогава той коментира ембаргото на храни, наложено от Москва в отговор на международните санкции заради незаконното анексиране на Крим. Той заяви тогава, че по-рано клиентите се питали защо им е необходима неговата продукция, когато има вносни стоки, а след налагането на ембаргото вече не му задават подобни въпроси, "защото няма да има от вашето италианско сирене!". След тези думи Уокър избухва в смях в предаването на "Россия 1".

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Уокър е роден в САЩ през 1982 г. и за първи път отива в Русия през 1994 г. с родителите си, които са протестантски мисионери. Семейството се завръща в Съединените щати през 2000 г., но той скоро избира да заживее в Русия, където се занимава със земеделие. Руските държавни медии използваха досега Уокър в пропагандата си, като го представяха като американец, предпочел Русия пред САЩ и постигнал успехи в земеделието в руските условия.