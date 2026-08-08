На борба с AI преписването: Датските ученици ще трябва да защитават устно писмените си домашни

Гимназистите в Дания ще бъдат задължени да защитават устно писмените си домашни като част от извънредни правителствени мерки, насочени към борба с измамите, свързани с изкуствения интелект.

Ще е необходима устна защита на всички писмени домашни, обяви Министерството на образованието на Дания, добавяйки, че ще работи с училищата, за да бъде създадена най-добрата рамка за новото правило.

Промяната, която влиза в сила незабавно, се прилага за учениците от горния курс на средното образование, което обикновено започва около 16-годишна възраст. Мярката ще обхване приблизително 9000 ученици, записани в двугодишната програма за висши подготвителни изпити в страната, които трябва да представят основни писмени задачи всяка година, предаде CNN.

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Министерството също така призовава гимназиите да използват инструменти за наблюдение на екраните на учениците по време на изпити, както и защитна стена (firewall), за да филтрират съдържанието, до което имат достъп децата по време на изпити и в час.

Освен това, министерството ще насърчава училищата да карат учениците да изпълняват повече задачи в училище, в контролирана среда, за да се улесни надзорът.

Проблем с преписването

„За съжаление, имаме проблем с ученици, които използват изкуствен интелект, за да мамят и преписват в горния курс на средното образование“, каза министърът на образованието Магнус Хойнике в изявлението. „Необходими са действия сега и ние започваме с тези три инициативи.“

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„В следващия период ще се ангажирам с училища, учители и ученици относно това какво може да се направи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, за да се гарантира, че изкуственият интелект не подкопава уменията, академичните способности на учениците и, не на последно място, способността им да мислят самостоятелно“, продължи той.

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Три организации на гимназиите, представляващи училищни директори, учители и ученици, приветстваха тези решения, но призоваха за по-дългосрочни мерки поради „бързите темпове на технологично развитие“, обяви асоциацията на гимназиите Danske Gymnasier в свое изявление.

Андерс Фрике, председател на Датската асоциация на учителите от гимназиите (GL), заяви, че учителите оценяват това, че министърът на образованието „е действал едновременно бързо и решително".

"Имаме обаче и допълнителни предложения, които се надяваме министърът да разгледа. Те включват изискването студентите ясно да декларират кога е използван изкуствен интелект в основни писмени работи и да гарантират, че подготовката за устни изпити се извършва без достъп до изкуствен интелект“, добави той.

Въпреки че учениците също приветстват извънредните инициативи, „важно е увеличеното количество писмени задания, извършвани в училище, да бъде организирано по начин, който наистина подкрепя обучението на учениците, а не просто премества работата от дома в училище“, каза в изявлението Оскар Тьонсберг Хофман, председател на Датската асоциация на учениците от горния среден курс (DGS).