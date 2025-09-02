Войната в Украйна:

Sky News: Моментът на инцидента с Фон дер Лайен не е случаен, част от по-голяма заплаха е

02 септември 2025, 12:02 часа 183 прочитания 0 коментара
Sky News: Моментът на инцидента с Фон дер Лайен не е случаен, част от по-голяма заплаха е

Европейската комисия заяви, че българските власти са я уведомили, че подозират Русия в заглушаване на GPS системата на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя пристигна у нас на 31 август, а опасната ситуация със самолета ѝ над Пловдив доведе до кацане без използване на навигация. Но моментът на предполагаемата интервенция е любопитен, прави уточнение британската медия Sky News.

ЕС готви 19-и пакет санкции и гаранции за сигурност за Украйна на фона на инцидента

Това се случва, докато ЕС подготвя 19-ия си кръг от санкции срещу Русия и европейските лидери обсъждат какви гаранции за сигурност могат да предоставят на Украйна. Същевременно се опитват да убедят САЩ да заемат по-твърда позиция спрямо Москва.

Снимка: Министерски съвет

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е на четиридневно посещение в държави членки на ЕС, които граничат или са близо до Русия. Нейната говорителка заяви, че тя "вижда от първа ръка ежедневните предизвикателства и заплахи от Русия и нейните представители". Тези заплахи са част от хибридна война, за която европейските лидери, генералите и генералният секретар на НАТО многократно са предупреждавали, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г. Хибридните атаки, за които те обвиняват Москва, включват кибератаки и предполагаемо шпиониране на бази на НАТО.

Експертите казват, че такива атаки продължават и вероятно ще ескалират, защото ЕС засилва натиска върху Москва. Наскоро бяха забелязани няколко неидентифицирани дрона, които наблюдаваха войските на НАТО, докато те пътуваха през Източна Германия и провинция Тюрингия, за да доставят боеприпаси в Украйна, припомня Sky. Това може да е било част от руска разузнавателна операция: Русия шпионира над Германия кога и какви оръжия заминават за Украйна.

Димитър Радев
Димитър Радев
