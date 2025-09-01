Не сме заглушавали самолета в България: Кремъл за инцидента с Фон дер Лайен

Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България вчера, предаде ТАСС, цитирана от БТА. По-рано днес британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив. От Министерския съвет потвърдиха, че е станал такъв инцидент, без да посочат кой може да е отговорен.

"Вашата информация е невярна", заяви лаконично Песков в отговор на въпрос на "Файненшъл таймс".

Реакциите в България

В съобщение на правителствената информационна служба се казва, че с цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане).

Снимка Министерски съвет

Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.

Не се е наложило пренасочване на полета, уверяват от службата.

Руски хибриден саботаж срещу самолета на Урсула фон дер Лайен нарече председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов ситуацията с кацането в Пловдив на председателя на Европейската комисия.

Ген. Атанасов поиска незабавни мерки за националната сигурност и оставката и.ф. председателя на ДАНС. Генералът настоява и за изслушване на премиера Росен Желязков в сряда в Народното събрание.

