Русия шпионира над Германия кога и какви оръжия заминават за Украйна

Русия или нейни агенти вдигат дронове за наблюдение над маршрутите, които САЩ и техните съюзници използват за превоз на оръжия за Украйна през Източна Германия. Тези безпилотни апарати събират разузнавателна информация, която може да бъде използвана за подкрепа на саботажната кампания на Кремъл и за подпомагане на руските войски в Украйна, казват американски и други западни официални лица пред The New York Times.

Саботажите на Русия в Европа са намалели тази година

Руската саботажна кампания доведе до пожари в складове във Великобритания, атака срещу язовир в Норвегия, опити за прекъсване на кабели под Балтийско море и редица операции, целящи да доближат войната в Украйна до сърцето на Европа и да подкопаят подкрепата за Киев.

След като достигнаха връх миналата година, тези действия значително са намалели през 2025 г., казват експерти и западни служители от разузнаването. Това е поне отчасти резултат от засилената сигурност в Европа и усилията на американските и европейските разузнавателни служби да предотвратят атаки.

Спадът вероятно отразява и бурната дипломатическа дейност за преговори за прекратяване на войната в Украйна. Има теза, че ситуацията е по-трудна за руснаците и че те са малко по-предпазливи сега, докато текат преговори.

Центърът за стратегически и международни изследвания отбеляза в доклад, публикуван през март, че руските атаки в Европа са се увеличили четирикратно между 2022 и 2023 г., а след това са се утроили отново между 2023 и 2024 г. През първите шест месеца на тази година обаче има спад - само четири инцидента могат да бъдат определени като саботаж или опит за саботаж от страна на Москва.

Международният институт за стратегически изследвания също посочи в доклад този месец, че саботажните операции през 2025 година от страна на Русия са намалели, но заплахата остава.

Според генерал Алексус Гринкевич - настоящ началник на Европейското командване на САЩ - целевите саботажни инциденти са намалели тази година "поради засиления обществен контрол и решителните усилия на европейските власти за прилагане на закона".

Запалителни устройства към Германия, задържани са трима украинци

Американските разузнавателни агенции са предоставяли информация на европейските правителства за потенциални саботажни действия, включително предупреждение към германските разузнавателни служби за заговор за изпращане на експлозиви или запалителни устройства на товарни самолети, преминаващи през Германия.

Предупреждението доведе до ареста на трима украински граждани в Германия и Швейцария. Федералната прокуратура в Берлин обяви, че планът изглежда като част от заговор за нанасяне на щети на логистичната инфраструктура за търговски товари. Устройствата са били адресирани до места в Украйна, но хора, запознати с въпроса, казват, че не е ясно дали това са били целите, или устройствата са били предназначени да се взривят в товарни самолети в Германия.

Въпреки че руските разузнавателни операции са подложени на все по-строг контрол, те са запазили способността си да вербуват хора за извършване на атаки в цяла Европа, казват западни официални лица.

Полетите на дронове над Германия

В резултат на това военните власти в САЩ и Европа са все по-загрижени за полетите на дронове в Германия.

Полетите, концентрирани в източната германска провинция Тюрингия, бяха отчетени и от WirtschaftsWoche - германско издание, което широко отразява саботажната кампания. То съобщи, че Германия изгражда системи за противодействие на дроновете. Говорител на германските въоръжени сили заяви пред изданието, че полетите на безпилотните машини в близост до военните бази представляват значителен риск за сигурността. Медията съобщи също, че поне част от дроновете са произведени в Иран, а германските разузнавателни служби смятат, че поне част от полетите може да са започнали от кораби в Балтийско море.

Американски официални лица потвърждават полетите, но казват, че не са в състояние да проследят техния произход. Те смятат, че дроновете са пилотирани от руснаци или от хора, работещи за руските разузнавателни служби. Това е откровен шпионаж, защото Русия се опитва да разбере кои фирми произвеждат оръжия за Украйна и как тези оръжия се транспортират до Полша и оттам - до Украйна, пише NYT, като цитира експерти.

Западни официални лица смятат, че ако Русия реши да засили саботажните си операции в бъдеще, тя може да използва информацията, събрана от полетите на дроновете.

