Без ток в Русия: Картина на авариите и какъв е ефектът от украинските дронове

Аварийните ситуации и авариите в руската електропреносна мрежа стават все по-чести. Дотук през 2025 година официално са регистрирани над 4000 аварии, но само 1 от 10 се дължи на украински въздушни атаки. Всичко друго е заради амортизацията на мрежата и старостта ѝ - 40% от такива фактори, а 19% при планирани ремонти. Самата мрежа е амортизирана приблизително на 80%, пише "Новая газета" в огромен материал.

И макар че засега "украинският ефект" върху ел. мрежата в Русия всъщност да не е голям, то именно амортизацията на самата мрежа може да се окаже огромен помощник за намеренията на Украйна да спре тока в руската столица Москва - нещо, което украинският президент Володимир Зеленски се закани да направи - Още: Зеленски: Ако Кремъл заплашва със спиране на тока в Киев, трябва да е наясно, че ще има спиране на тока и в Москва

Всъщност, от началото на годината е имало 467 аварии с тока в Русия заради украински атаки с дронове. Най-много проблеми има в Белгородска област, която е гранична северно от Украйна - през септември е имало 34 прекъсвания на електрозахранването там поради аварии, а през октомври щетите от дронове са над 50.

Тази година украински дронове са нанесли удари по енергийни съоръжения не само в Белгород, но и в Брянска, Курска и Смоленска област, както и в Краснодарски край. През октомври съоръжения бяха атакувани два пъти в Брянска, Ростовска и Уляновска област и по веднъж във Владимирска, Волгоградска, Воронежска, Курска, Нижегородска и Орловска област, както и в Крим. На 6 ноември украински дронове удариха Костромската ТЕЦ, третата по големина топлоелектрическа централа в Русия - Още: Ракети "Фламинго" - да или не: Третата най-голяма руска електроцентрала и поредна рафинерия на "Лукойл" горят. Пламъци и в ТЕЦ в Украйна (ВИДЕО)

Спиране на тока в Москва ще е колапс, смята руският икономист Игор Липсиц: "Руската икономика е напълно обвързана с Москва - всичко е централизирано. И ако има белаут, на практика цялата руска банкова система, цялата система за търговия на дребно ще спре да работи. А след това и транспортната система. Ще има колапс, защото московските летища и жп гари ще спрат да работят, а цялата страна пътува през Москва. С други думи, последствията ще бъдат напълно невъобразими".

Липиц напомня случай от 2005 година, когато заради гръмнал трансформатор Москва остана без ток 2 дни, като 7 000 000 души бяха засегнати. "Имаше възможност да се овладее кризата и да се предотврати прекъсване на тока. Но бяха необходими квалифицирани действия за управление на електропреносната мрежа. И дори тогава, преди 20 години, тази задача не беше изпълнена. Вярвам, че ситуацията сега е значително по-лоша", коментира икономистът.

Москва обаче е добре защитена от многобройни слоеве ПВО. И за да има срив на тока там, трябва друг подход.

Украинската стратегия

Ukrainian drones attacked the Zuivska TPP in occupied Donetsk region. Locals reported blackouts in several cities afterwards. https://t.co/xxj5GF79wI pic.twitter.com/7j7R1Ce0wW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2025

"Русия използва предимно линейна система за разпределение на ток. Следователно е лесно за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да спират електрозахранването в цели градове за продължителни периоди. Украйна ще атакува предимно подстанции, захранващи големи военни производствени съоръжения. Основната цел на ВСУ е да забавят работата на военно-промишления комплекс и да нарушат производството на оръжие", смята украинският пенсиониран полковник Роман Свитан, давайки пример с удара по ТЕЦ-а в Клинци, Брянска област, който дава ток на редица руски военни и военнопромишлени обекти - Още: Украйна удари ТЕЦ и енергийна инфраструктура в Русия, подпали петролна база в Крим (ВИДЕО)

Точно това изглежда и украинската стратегия - удари по подстанции и други важни енергийни обекти в райони, където няма толкова ПВО като в Москва, като така с натрупване по линейната система ефектът в един момент да стигне руската столица - и "напрежението" да се окаже прекалено високо за ел. мрежата и в региона на Москва.

"Атаките могат да засегнат почти цялата европейска част на Русия, чак до Урал. Украинските дронове вече са достигнали Челябинск, изминавайки разстояние от приблизително 2000 километра", напомня Свитан.

А Липиц казва и друго - по региони, местните власти в Русия настояват компаниите, които ползват най-много ток, да подготвят свои подстанции и да ги инсталират, за да заменят евентуално поразени държавни и общински - Още: Няма ток за сепаратистите: Два ТЕЦ-а в т. нар. ДНР са извадени от строя от въздушна атака, взрив на газопровод в Русия (ВИДЕО)

Източник: "Новая газета"