На този фон, свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ твърди, че руските правозащитни органи и то специално в Москва вече са разработили пътна карта, с която да събират и получават информация за доходите на нелегални мигранти в Русия. Идеята е "по следите на парите" да бъдат намирани такива хора и да бъдат изправяни пред избор - или влизат в руския затвор, или влизат в руската армия.

Още през декември имало среща на началниците на данъчната служба, руската агенция "Икономическа безопасност и вътрешните работи", отдел "Миграция" на руското МВР и др. Участниците в срещата вече са решили да създадат единна система, където директно ще обменят информация за плащане на патенти, заявления от чужди граждани, сключване на трудови договори с тях, плащане на данъци и друга информация. Това ще даде възможност да се формира база данни за всички мигранти в Руската федерация. Представители на службите също решиха да засилят контрола върху плащанията, свързани с мигранти, което ще даде възможност не само да се идентифицират нелегалните имигранти, но и незабавно да се образуват дела срещу тях, пише в публикацията на руския телеграм канал.

На този фон, бившият британски премиер и настоящ британски външен министър Дейвид Камерън заяви, че трябва да се покаже на Владимир Путин, че подкрепата за Украйна ще продължи колкото е необходимо. "Това е предизвикателството, пред което е изправено нашето поколение", каза той. БВП на съюзниците на Украйна спрямо това на Русия е 25:1 - затова не може да е невъзможно да увеличим производството (на снаряди и оръжие), добави Камерън.

