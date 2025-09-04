След България: Скоро камери и по пътя за гръцкото море

Очаква се нарушенията на правилата за движение, които са причина номер едно за фатални произшествия, от преминаване на червен светофар до превишаване на ограничението на скоростта, да бъдат откривани, наред с други неща, от новите камери, които ще бъдат инсталирани в близко бъдеще, предаде Kathimerini.

Първата стъпка беше направена в сряда, след като Информационното общество публикува за обществено обсъждане обявлението за обществена поръчка за проекта „Доставка, инсталиране, експлоатация и поддръжка на мрежа от камери, записващи нарушения на правилата за движение“ на стойност 93,8 милиона евро без ДДС.

Приблизително 41,73 милиона евро са свързани с разходите за оборудването, докато над 52 милиона евро са разходите за монтажни услуги, пробна експлоатация, обучение на служители на гръцката полиция и др.

Фиксираните камери ще бъдат инсталирани с приоритет върху Атика, Солун и региона Крит, който е засегнат от голям брой фатални пътнотранспортни произшествия всяка година.

Местоположението обаче ще се определя от нуждите на КАТ. Те ще бъдат свързани с единната система за цифрово записване и управление на проверките и глобите на КАТ, дигиталната основа на проекта, чиято тръжна процедура в момента е в ход и е към своя край, за да се избере изпълнител.