Средната скорост и глобите за нарушения: Кои отсечки ще се следят и още информация

04 септември 2025, 07:46 часа 666 прочитания 0 коментара
От 6 септември, събота, започва измерване на средна скорост в България, а от 7 септември ще почнат да се налагат и глоби. Нарушенията ще бъдат регистрирани на участъци, които може да бъдат видени на сайта на "Националното тол управление". Това потвърди проф. Олег Асенов, който е директор на управлението.

Пример за участък, който ще бъде следен, е Северната тангента на околовръстното шосе на София. Там е имало засичане на скорост от 200 км/ч, каза Асенов пред Нова телевизия. До края на годината тол камерите ще покрият 1400 километра пътна мрежа. До 7 септември се очаква да се следят 22 отсечки, а седмица по-късно ще се увеличат с още 14 – това е планът според проф. Асенов.

Други отсечки, където ще бъде следена средна скорост, са Вакарел – Ихтиман, Български извор – Сопот, както и при плевенските села Долни Дъбник - Телиш. Точно в Плевенско, по пътя от Луковит загина 12-годишната Сияна след катастрофа с ТИР.

МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ОТСЕЧКИТЕ, КЪДЕТО СЕ СЛЕДИ СРЕДНАТА СКОРОСТ, ТУК!

За да се докаже превишена средна скорост, се правят три снимки – една от тях показва автомобила отзад, а другата е панорамна. На практика системата се използва двойка камери – една в началото и една в края на даден участък. Те:

  • Засичат точния час, в който колата преминава пред тях.
  • Заснемат регистрационния номер на автомобила.
  • Изчисляват времето, за което сте изминали разстоянието между двете камери.
  • Смятат средната скорост и я сравняват с ограничението.

Същевременно, беше показана статистика колко са жертвите на катастрофи в България през лятото на тази година. Юни, юли и август всеки месец те са между 46 и 51 души. Абсурдни знаци обаче има по пътищата - това трябва да се поправи, добави Румен Дунев, един от най-добрите автомобилни състезатели в България.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
превишена скорост Закон за движение по пътищата тол камери средна скорост
