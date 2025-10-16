След два вотa на недоверие: Правителството на Льокорню оцеля

Войната в Украйна:

Правителството на френския премиер Себастиан Льокорню оцеля и при втори вот на недоверие, внесен този път от крайнодясната партия "Национален сбор", предадоха световните агенции, съобщи БТА. По-рано днес кабинетът на Льокорню оцеля при първи вот, внесен от радикалната левица. В подкрепа на вота на недоверие гласуваха 144 членове на Националното събрание (долната камара на френския парламент) при необходими 289 гласа, за да бъде свален кабинетът. Общо депутатите в долната камара са 577.

Преходният вот на недоверие, гласуван по-рано днес, пък беше подкрепен от 271 депутати от общо 577. Това беше само с 18 по-малко от нужните 289 гласа.

Очаквана подкрепа

Очакваше се, че Льокорню ще оцелее и при двата вота, след като той си осигури подкрепата на социалистите в парламента, като обяви, че се отлага с няколко години прилагането на полемичната пенсионна реформа, която предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години.

Подкрепата, която получи днес Льокорню в парламента, обаче не означава край на френската политическа криза. Льокорню трябва да се справи с държавния дълг и дефицита на Франция, като това налага прилагането на непопулярни мерки за икономии. Всяко негово действие във фрагментирания парламент ще бъде следено внимателно и би могло да породи нова криза.

Правителството на Льокорню е шестото за втория президентски мандат на Еманюел Макрон и четвъртото, откакто миналото лято Макрон свика предсрочни избори, на втория тур на които победи обединената левица. На този вот обаче крайната десницата постигна пробив и удвои представителството си в парламента, превръщайки се в най-голямата самостоятелна опозиционна партия там. А междувременно както стана ясно от гласуването днес фронтът на обединената левица се разпадна в парламента.

