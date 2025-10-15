Политическа интрига във Франция: Кой и защо спаси правителството на Льокорню

Социалистическата партия във Франция временно отказа да подкрепи вот на недоверие, давайки още един шанс на премиера Себастиан Льокорню, след като пенсионната реформа на Макрон беше спряна, предаде CNN. Това дава глътка въздух на 39-годишния премиер, когото Макрон първо уволни миналата седмица, а след това внезапно възстанови на поста си. В речта си пред парламента Льокорню направи ключова отстъпка: той спря пенсионната реформа на Еманюел Макрон, която щеше да повиши възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години.

Искам само да се измъкнем от тази ситуация: Льокорню повече от откровен

Основно искане

Това беше основното искане на левицата и се превърна в условие за политическо "примирие". Според правителствени оценки, отмяната на реформата ще струва на бюджета 400 милиона евро през 2026 г. и 1,8 милиарда евро през 2027 г. Социалистите изпратиха ясен сигнал: те не подкрепят правителството, но са готови да се пазарят за влияние, признавайки, че разпускането на парламента и провеждането на предсрочни избори биха могли да доведат до укрепване на крайната десница, която вече е пред центристите на Макрон в анкетите. "Можем да свалим правителството – вече го направихме два пъти. Но се ръководим от националния интерес", каза лидерът на социалистите Борис Вало, намеквайки за ограничена, но критична подкрепа.

Политическата визия на Макрон

Еманюел Макрон, който се намира под рекорден политически натиск, предупреди, че всеки опит за сваляне на правителството автоматично ще предизвика предсрочни избори. За много партии това означава риск от загуба на места в парламента поради радикализацията на електората – поляризацията "крайно ляво срещу крайно дясно" измества центристите и традиционните партии.

Политическата криза датира от 2024 г., когато Макрон, в отговор на провала на партията си на изборите за Европейски парламент, разпусна Националното събрание. Това решение доведе до хаотичен политически дисбаланс, като парламентът беше разделен на три несъвместими блока и нито една реформа не можеше да бъде приета без трудни компромиси.

Икономиката бие тревога

Политическата нестабилност вече е повлияла на икономиката: дългът на Франция нараства, правителствата се сменят, а рейтинговата агенция Fitch понижи кредитния рейтинг на страната. Бизнесът отчита спад в доверието, а инвеститорите реагират нервно на всеки признак на нови избори. Предстои ключов вот на доверие в правителството на 16 октомври 2025 г., а дебатът за бюджета може да се превърне в преломен момент, ако Льокорню не успее да получи така важната подкрепа. Крайнодесните се готвят за атака, социалистите се колебаят, а Макрон търси следващия си политически ход. Франция навлиза в период на политическа турбуленция, където един грешен ход може да предизвика предсрочни избори с непредсказуем резултат.

Политическа криза във Франция

Припомняме, че на 8 септември 2025 г. , по време на извънредна сесия, Френското национално събрание гласува вот на недоверие на правителството на Франсоа Байру, който ръководеше кабинета само девет месеца. 364 членове на парламента гласуваха за оставката му. На следващия ден президентът Еманюел Макрон назначи Себастиан Льокорню, който беше министър на отбраната в правителството на Байру, за нов ръководител на правителството. Льокорню сформира ново правителство, но поради политически спорове в екипа то просъществува само 27 дни.

