Войната в Украйна:

След Европа Мъск погреба и Гърция

03 септември 2025, 16:20 часа 522 прочитания 0 коментара
След Европа Мъск погреба и Гърция

След като обяви, че Европа умира - милиардерът Илон Мъск заговори за "смъртта на Гърция", като повод за неговите думи в платформата Х стана новината за затварянето на гръцки училища заради демографската криза в южната ни съседка. 

Припомняме, че драматичният спад в броя на учениците доведе до затварянето на стотици училища в цяла Гърция, като затварянията засягат училища в цялата страна, от села в планините и островите до големи градски центрове, включително Атина.

Опитни служители на гръцкото образователно министерство описват ситуацията като „Армагедон“, обвинявайки за това „острия демографски проблем“. ОЩЕ: "Армагедон" в училищата в Гърция: Ето за какво става въпрос

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция демография училище демографска криза Илон Мъск информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес