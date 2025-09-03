След Европа Мъск погреба и Гърция

След като обяви, че Европа умира - милиардерът Илон Мъск заговори за "смъртта на Гърция", като повод за неговите думи в платформата Х стана новината за затварянето на гръцки училища заради демографската криза в южната ни съседка.

Припомняме, че драматичният спад в броя на учениците доведе до затварянето на стотици училища в цяла Гърция, като затварянията засягат училища в цялата страна, от села в планините и островите до големи градски центрове, включително Атина.

The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025

Опитни служители на гръцкото образователно министерство описват ситуацията като „Армагедон“, обвинявайки за това „острия демографски проблем“. ОЩЕ: "Армагедон" в училищата в Гърция: Ето за какво става въпрос