След Европа Мъск погреба и Гърция

След като обяви, че Европа умира - милиардерът Илон Мъск заговори за "смъртта на Гърция", като повод за неговите думи в платформата Х стана новината за затварянето на гръцки училища заради демографската криза в южната ни съседка.
Припомняме, че драматичният спад в броя на учениците доведе до затварянето на стотици училища в цяла Гърция, като затварянията засягат училища в цялата страна, от села в планините и островите до големи градски центрове, включително Атина.
The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ— Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025
Опитни служители на гръцкото образователно министерство описват ситуацията като „Армагедон“, обвинявайки за това „острия демографски проблем“. ОЩЕ: "Армагедон" в училищата в Гърция: Ето за какво става въпрос
