Русия да ти изнася урок по демокрация и демократични ценности - и до това стигнахме през 2026 г., след като избирателите в Армения ясно и категорично отхвърлиха пътя към Изтока и избраха Запада. На парламентарните избори партията на премиера Никол Пашинян „Граждански договор“ печели 49,8% от гласовете, а на второ място се класира коалицията „Силна Армения“ на руско-арменския милиардер Самвел Карапетян с 23,2%.

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На този фон говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че изборите са се състояли под натиска на Запада и че арменските власти са извършили репресии срещу опозицията и нейните привърженици. Всичко това - в контекста на данните за голям приток на руски арменци, които явно са били изпратени да гласуват срещу Пашинян. От летището в Ереван се появиха кадри с тяхно участие:

⚡️Yesterday, Yerevan airport saw a real influx of Russian Armenians, whom Putin sent to vote against Pashinyan



Armenian authorities quickly found a way to motivate these suddenly politically active compatriots who had decided to take part in elections in their historical… https://t.co/KSddgog1Cz pic.twitter.com/9aLiroZocQ — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2026

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Мария Захарова: Пътят на Армения към Европа е "път без изход"

Вместо това Захарова заговори за "грубо нарушение от страна на Ереван на демократичните принципи и процедурите за свободни избори“.

Москва също така настоява, че арменците искат да поддържат тесни връзки с Русия и да останат в ОДКС и Евразийския икономически съюз. Руската федерация описва европейските амбиции на страната като „път без изход“, но е очевидно какво избраха арменските граждани.

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„Арменският народ ни е братски и му пожелаваме мир и просперитет“, добави представителката на външното министерство на Русия - държавата, която изостави етническите арменци в Нагорни Карабах, като миротворците ѝ там не сториха нищо, когато армията на Азербайджан нахлу и светкавично превзе територията през есента на 2023 г.

🤡 Russia Accuses Armenia of “Gross Violations of Democratic Procedures”



Zakharova claimed that the election was held under Western pressure and that the Armenian authorities had allegedly carried out repressions against the opposition and its supporters.



“All of this is a… pic.twitter.com/bepjuoYW9K — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2026

Завоят от Изток на Запад

Пашинян вече не само заяви амбициите на страната си да тръгне по пътя на членство в Европейския съюз, но заяви също пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и пред председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че дори ако Ереван не бъде приет в блока, Армения "пак ще спечели", защото ще се е доближила до европейските стандарти.

Той не може да прости на диктатора Владимир Путин случилото се с Нагорни Карабах и започна да изтегля страната си от организациите от руската орбита - ОНД и ОДКС. Напоследък Ереван и Москва са и във влошени икономически отношения: След като Русия тръгна да души Армения икономически: ЕС отпусна пари на Ереван.

Освен това Армения беше неотдавна домакин на срещата на върха на Европейската политическа общност.