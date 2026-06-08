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След като Армения избра Европа, Русия я обвини в "груби нарушения на демокрацията" (ВИДЕО)

08 юни 2026, 17:54 часа 637 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
След като Армения избра Европа, Русия я обвини в "груби нарушения на демокрацията" (ВИДЕО)

Русия да ти изнася урок по демокрация и демократични ценности - и до това стигнахме през 2026 г., след като избирателите в Армения ясно и категорично отхвърлиха пътя към Изтока и избраха Запада. На парламентарните избори партията на премиера Никол Пашинян „Граждански договор“ печели 49,8% от гласовете, а на второ място се класира коалицията „Силна Армения“ на руско-арменския милиардер Самвел Карапетян с 23,2%.

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На този фон говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че изборите са се състояли под натиска на Запада и че арменските власти са извършили репресии срещу опозицията и нейните привърженици. Всичко това - в контекста на данните за голям приток на руски арменци, които явно са били изпратени да гласуват срещу Пашинян. От летището в Ереван се появиха кадри с тяхно участие:

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Мария Захарова: Пътят на Армения към Европа е "път без изход"

Вместо това Захарова заговори за "грубо нарушение от страна на Ереван на демократичните принципи и процедурите за свободни избори“.

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Москва също така настоява, че арменците искат да поддържат тесни връзки с Русия и да останат в ОДКС и Евразийския икономически съюз. Руската федерация описва европейските амбиции на страната като „път без изход“, но е очевидно какво избраха арменските граждани.

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„Арменският народ ни е братски и му пожелаваме мир и просперитет“, добави представителката на външното министерство на Русия - държавата, която изостави етническите арменци в Нагорни Карабах, като миротворците ѝ там не сториха нищо, когато армията на Азербайджан нахлу и светкавично превзе територията през есента на 2023 г.

Завоят от Изток на Запад

Пашинян вече не само заяви амбициите на страната си да тръгне по пътя на членство в Европейския съюз, но заяви също пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и пред председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че дори ако Ереван не бъде приет в блока, Армения "пак ще спечели", защото ще се е доближила до европейските стандарти.

Той не може да прости на диктатора Владимир Путин случилото се с Нагорни Карабах и започна да изтегля страната си от организациите от руската орбита - ОНД и ОДКС. Напоследък Ереван и Москва са и във влошени икономически отношения: След като Русия тръгна да души Армения икономически: ЕС отпусна пари на Ереван.

Освен това Армения беше неотдавна домакин на срещата на върха на Европейската политическа общност.

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Армения Русия Мария Захарова Никол Пашинян
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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