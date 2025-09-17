Войната в Украйна:

Турция отговори на гръцкото военно учение в Егейско море

17 септември 2025, 16:13 часа 236 прочитания 0 коментара
Турция отговори на гръцкото средномащабно военно учение в Егейско море, предаде гръцкото издание Kathimerini. Не става въпрос за военни действия, а за предупреждение, чрез чрез Navtex.  В морското си известие си Турция изброява няколко острова, твърдейки, че „военна дейност не трябва да се провежда в териториалните им води“. Освен това се предупреждава, че всякакви военни дейности в тези райони „могат да застрашат безопасността на корабоплаването в нарушение на международните договори“.

Гръцкото военно учение

Днес Гърция започна средномащабно военно учение в Егейско море, разполагайки въздушни, военноморски и сухопътни сили в знак на възпиране след турските съобщения за потенциална проучвателна дейност в региона. ОЩЕ: Гърция започна военно учение с целия си флот и 60 изтребителя

Учението, което започна в 5 часа сутринта, включва активирането на „Делта Форс“, съвместно формирование на гръцките въоръжени сили. Атина заяви, че целта на учението е била да се демонстрира готовност и решителност за защита на националния суверенитет.

Турските проучвания в региона

Учението на Гърция пък е отговор на турско предупреждение от неделя, че 10 дни изследователският кораб „Пири Реис“ ще провежда научни проучвания в части от Егейско море.

Това подразни Атина, тъй като част от маршрута на кораба преминаваше през части от Егейско море, които се намират в териториалните води на гръцките острови и, което е изключително важно, над гръцкия континентален шелф. ОЩЕ: Турция дразни Гърция в Егейско море: Пусна изследователски кораб

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Егейско море Гърция военно учение
