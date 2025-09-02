Войната в Украйна:

02 септември 2025
Не са се виждали повече от година: Мицотакис и Ердоган планират среща

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще се срещнат в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, обяви външният министър на гръцката страна Георгиос Герапетритис в телевизионно интервю във вторник, предаде гръцкото издание Kathimerini. Той каза, че точната дата все още не е определена, но вероятно ще се проведе между 22 и 26 септември и няма да бъде „просто среща от учтивост“.

Срещата идва на фона на предупреждението на Гърция към Турция, че може да блокира достъпа ѝ до фонда за отбрана на Европейския съюз, освен ако Анкара не гарантира, че оръжията няма да бъдат използвани срещу Атина.

Освен натрупаните проблеми - напрежение между двете страни има и във връзка с проекта за най-дългия интерконектор в света - Great Sea Interconnector, който цели да свърже Гърция и Кипър чрез подводен електрически кабел, както и заради турските рибарските лодки, които си играят на криеница с гръцката брегова охрана

Кога беше последната им среща?

Припомняме, че двамата лидери се срещнаха за последно през май 2024 година в Анкара. Визитата на гръцкия премиер в турската столица беше договорена по време на срещата на Мицотакис с Ердоган във Вилнюс през юли 2023 година.

Акцент в срещата им в Анкара бяха политически диалог, мерки за изграждане на доверие и положителен дневен ред. ОЩЕ: Срещата Ердоган - Мицотакис: Перспективите

Деница Китанова
Деница Китанова
