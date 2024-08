След нова украинска атака: Двойно повече резервоари горят в руско петролно депо (ВИДЕО)

Броят на горящите резервоари в петролното депо "Атлас" се удвои спрямо вчера. Това се случи след нова украинска атака днес срещу съоръжението в Каменския район.

After a drone attack, the "Atlas" oil depot is now engulfed in flames, burning fuel intended for Putin's army. The fire has already spread to six storage tanks and shows no signs of stopping. pic.twitter.com/vhXQGG98nj