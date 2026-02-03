Русия обеща пари на Куба и осъди Тръмп, в Москва протестираха за свобода на Мадуро (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 2 февруари, че икономическият и военен натиск върху съюзника Куба от страна на САЩ е „неприемлив“, след като администрацията на Доналд Тръмп засили заплахите си срещу комунистическата островна държава в Карибско море. Миналата седмица републиканецът подписа изпълнителна заповед, с която заплашва с допълнителни мита страните, продаващи петрол на Хавана. Междувременно Куба преживява най-тежката си икономическа криза от десетилетия.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел осъди тази стъпка, наричайки я опит да се „задуши“ икономиката на страната му.

Русия обеща "политическа" и "материална" подкрепа за Куба

Лавров потвърди „неприемливостта на икономическия и военен натиск върху Куба, включително прекъсването на енергийните доставки към острова“, става ясно от изявление на руското външно министерство след разговора на ръководителя му с кубинския му колега Бруно Родригес Парийя.

Снимка: Getty Images

Сергей Лавров заяви, че прекъсването на енергийните доставки към острова „заплашва да влоши сериозно икономическата и хуманитарната ситуация в страната“, и повтори „твърдия ангажимент на Москва да продължи да предоставя на Куба необходимата политическа и материална подкрепа“, т.е. финансова помощ.

Репортери на AFP са видели кубинци да се събират на дълги опашки пред бензиностанциите в Хавана след обявяването на американските мита. Напрежението между САЩ и Куба се засили след шокиращото залавяне от администрацията на Тръмп на венецуелския президент Николас Мадуро, чиято страна беше ключов източник на петрол за Куба. Още преди това карибският остров беше изправен пред периодични прекъсвания на електрозахранването в условията на най-тежката си икономическа криза от 1991 г. насам, когато се разпадна Съветският съюз - неговият бивш основен благодетел, предава The Moscow Times.

Московчани искат Мадуро да е на свобода. А собствените политически затворници на Русия?

На 3 февруари пък хора излязоха на улиците в Москва, за да защитят задържания от САЩ венецуелски диктатор Николас Мадуро и съпругата му. По някаква причина те се събраха пред венецуелското посолство, което вече няма нищо общо с пленения и отведен в Щатите президент, наследен от бившето му вице Делси Родригес.

Очевидно руските политически затворници могат да почакат. От друга страна, чуждестранен диктатор не може, описва демонстрацията беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

🔥 People took to the streets in Moscow. But there’s a catch



They came out to defend the imprisoned Nicolás Maduro and his wife — and, for some reason, gathered outside the Venezuelan embassy in Moscow.



Russia’s own political prisoners, apparently, can wait.

A foreign dictator,… pic.twitter.com/8HcgQjfc1K — NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2026

Нека припомним и доколко Руската федерация помага на съюзниците си, когато това е от критично значение: Путин, никога не си там, когато ни трябваш: Във Венецуела нарекоха "фикция" военния съюз с Русия.