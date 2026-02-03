Норвежкият парламент гласува за запазване на монархията въпреки скандалите около Епстийн

Норвежкият парламент гласува днес с голямо мнозинство за запазване на монархията в страната и отхвърли предложението Норвегия да стане република, предаде Ройтерс. Решението е взето въпреки скорошните проблеми около кралското семейство и социологическо проучване, показващо спад в обществената подкрепа за монархията.

В гласуването 141 от общо 169 депутати подкрепиха запазването на монархията, а 26 гласуваха за прекратяване на управлението на крал Харалд и неговите наследници.

Поддръжниците на монархията твърдят, че институцията носи стабилност, тъй като стои над партийната политика, и че е служила добре на Норвегия от обявяването на независимостта ѝ от Швеция през 1905 година. Привържениците на републиката пък посочват, че политическата власт така или иначе е в ръцете на избрания парламент и правителството и добавят, че наследствените привилегии на кралското семейство нямат място в едно демократично общество.

Въпреки вота днес, престолонаследничката Мете-Марит бе разкритикувана вчера от министър-председателя, който заяви, че тя е проявила лоша преценка, поддържайки контакти с Джефри Епстийн. Това стана след появата на информации за връзките ѝ с покойния американски сексуален престъпник.

В събота Мете-Марит, съпруга на престолонаследника Хокон, се извини за контактите си с Епстийн, които са се осъществявали, след като той бе признат за виновен за сексуални престъпления срещу деца през 2008 г.

Социологическо проучване, проведено вчера за норвежкия всекидневник "Верденс ганг", показва, че 61% от норвежците подкрепят запазването на монархията – спад спрямо 72% миналата година. Подкрепата за република е нараснала с 10 процентни пункта до 27%.

На въпроса дали Мете-Марит трябва да стане следващата кралица на Норвегия 44% от анкетираните са отговорили с „не“, 33% – с „да“, а останалите не са изразили мнение. Проучването е направено от социологическия институт "Инфакт" сред 1014 души.

