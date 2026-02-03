"На Левски ще му бъде много трудно с Лудогорец! Подаръците свършиха, предстоят тежки дни"

Лидерът в класирането Левски го очаква много трудна битка за титлата с Лудогорец през втория полусезон, тъй като "орлите" са в съвсем различна позиция и изглеждат много солидни и като индивидуалности, и като колектив. "Зелените" вече работят и с много силен треньорски щаб, в който всяко едно име има опит на изключително ниво. И затова спокойно може да се каже: "Подаръците свършиха, предстоят тежки дни за Левски."

Лудогорец има класни играчи и изключителен треньорски щаб

Такова мнение изрази спортният журналист Стефан Йорданов в последния епизод на "Точно попадение". Според него, грешките на Лудогорец от първия полусезон под ръководството на Руи Мота са в миналото. В момента "орлите" са на гребена на вълната, след като стигнаха до плейофите на Лига Европа, като в мачовете на отбора се вижда стабилност и в атака, и в защита, а тимът разполага и с футболист, който е на средно до високо европейско ниво.

"Орлите" пак успяха да изровят изключителен футболен талант

"Лудогорец отново успя да изрови изключителен талант - Петър Станич за мен е футболист за средноевропейски клуб, да не кажа и по-високо. Футболист, който потенциално в бъдеще ще може да бъде продаден за много добра трансферна сума. И то си личи не само от головете му, но и от начина му на игра. Това е много класен футболист, Лудогорец разполага с още няколко такива играчи", заяви Стефан Йорданов.

"Видя се в мача с Ница една дисциплинирана игра и в атака, и в защита, добри са на преходи, могат да атакуват и постепенно, и на контраатака. Лудогорец има много добър състав като индивидуалности, но и отделно треньорският щаб започва да доказва защо дойде. Знаем, не само старши треньора Хьогмо, но и неговият помощник, който стана шампион на Швеция, кондиционен треньор..."

"Това са хора, които са работили на изключително ниво. Та Лудогорец има един много силен състав, с който Левски много трудно ще се бори за титлата. Според мен, подаръците приключиха за "сините" и предстоят много тежки дни за Левски", добави още спортният журналист. Повече за битката между Левски и Лудогорец - гледайте във видеото:

