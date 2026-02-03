Честни избори и край на модела "Борисов-Пеевски": ПП-ДБ със списък от задачи за служебния кабинет

Представителите на "Продължаваме промяната - Демократична България" очертаха широк кръг от приоритети за бъдещото служебно правителство по време на консултациите с президента Илияна Йотова на "Дондуков" 2, посветени на процедурата по избор на служебен министър-председател. Делегацията на коалицията беше в състав Ивайло Мирчев, Асен Василев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова, Николай Денков и Йордан Иванов.

Държавният глава подчерта значимостта на предстоящите седмици и заяви, че очакванията на обществото са за честни и прозрачни избори и добра организация на вота, която да възстанови доверието в институциите. Йотова отбеляза, че приетите в правната комисия промени в Изборния кодекс са минимални и подчерта необходимостта от приемственост между кабинета в оставка и служебното правителство, което ще носи отговорност до излъчването на редовен кабинет.

Честни избори и край на модела "Пеевски-Борисов"

Ивайло Мирчев заяви, че основната задача на служебното правителство трябва да бъде гарантирането на честни избори и предотвратяване на повторение на практиките от предходния служебен кабинет. По думите му тогава не е бил осигурен честен вот, което е било установено и от Конституционния съд. Според Мирчев този кабинет е обслужвал "корупционния модел Пеевски–Борисов" и подобен сценарий не бива да се допуска отново.

Като ключов приоритет той посочи назначаването на силен министър на вътрешните работи, който реално да противодейства на купуването на гласове. Мирчев припомни, че на изборите през октомври 2024 г. са подавани сигнали до МВР и службите, по които не е имало резултат. Вторият основен акцент според него е правосъдието – необходим е министър, който да предложи нов изпълняващ функциите главен прокурор, тъй като именно тази институция е била ключова за липсата на действия срещу изборните нарушения. Той предупреди, че рискът от компрометиране на вота остава изключително висок.

Сред останалите приоритети Мирчев изреди спирането на практиката публични средства за общините да се използват за влияние върху изборния процес, както и прекратяването на административния натиск в секторите земеделие, гори и ловни стопанства. Той акцентира и върху необходимостта от спиране на източването на средства в здравеопазването и реален старт на реформите, искани от младите лекари. По думите му основната цел на служебния кабинет трябва да бъде прекъсване на финансирането на корупционния модел около Бойко Борисов.

Управленски задачи

Асен Василев подчерта, че освен организацията на изборите държавата не може да "спре" и служебното правителство ще трябва да поеме тежки управленски задачи. Сред тях той открои изпълнението на критериите за получаване на оставащите около 3 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му за целта трябва да бъдат приети над 40 закона до края на юни, които към момента не са внесени в парламента, което вероятно ще наложи активна работа между служебния кабинет и Народното събрание.

Василев предупреди и за риск от загуба на около 700 млн. лева заради закриването на антикорупционната комисия и липсата на напредък във върховенството на правото. Според него това може да доведе до задействане на европейски механизми и да постави под риск не само средствата по ПВУ, но и цялото европейско финансиране. Той посочи още потенциални проблеми, свързани с енергийната дерогация за рафинерията, регулаторни решения за цените на водата, наказателни процедури за обществени поръчки в здравеопазването и неизпълнени антикорупционни ангажименти. Василев настоя служебният кабинет да информира публично за натрупаните рискове и да предприеме действия за избягване на санкции и глоби, включително чрез прозрачност по отношение на бюджетния дефицит и евентуално предоговаряне на дерогацията на "Лукойл".

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обобщи, че всички приоритети се свеждат до необходимостта служебното правителство "да спре кранчето на модела, за да не бъде презареден чрез изборите", и подчерта значението на България да остане предвидим и коректен партньор в ЕС.

Акад. Николай Денков заяви, че служебният кабинет не може да се ограничи единствено до изборната организация. По думите му всеки министър трябва още в началото да идентифицира нарушенията и рисковете, оставени от предишни управления, и да ги извади на светло. Той постави акцент върху ръководството на службите и необходимостта от анализ и прилагане на констатациите на Конституционния съд с цел ограничаване на изборните злоупотреби.

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов настоя служебното правителство да има смелост за кадрови промени в службите за сигурност, включително в ДАНС, за да се гарантира честен вот. Той заяви, че сегашното ръководство носи отговорност за провала на машинното гласуване на местните избори и напомни, че правителството разполага с правомощия за промени. Атанасов отбеляза и че от оставката на редовния кабинет насам вече са извършени редица кадрови размествания във върховете на службите, което изисква засилен контрол от страна на служебния кабинет.

По-рано през деня президентът Йотова проведе консултации и с ГЕРБ-СДС, които предложиха избор на нов председател на Народното събрание с цел разширяване на възможните кандидати за служебен министър-председател. Йотова отговори, че това решение е в правомощията на депутатите и изрази съмнение дали има достатъчно време за подобна процедура.