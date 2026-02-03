Лайфстайл:

Близначката на Теа Минкова стана майка (СНИМКА)

03 февруари 2026, 15:03 часа 0 коментара
Близначката на Теа Минкова стана майка (СНИМКА)

Популярната инфлуенсърка Ая Минкова, която много хора познават като близначката Теа Минкова - половинката на Наум Шопов, е станала майка за първи път. Тя съобщи щастливата новина в социалните мрежи само няколко часа след раждането на сина ѝ, който носи името Симеон. Със снимка от болницата, тя зарадва последователите си онлайн и близките си, като изрази щастието си от големия ден. 

"Днес, 03.02, се роди нашият син - Симеон Антонов Тумбев. ЩАСТИЕ!", написа Ая към първата снимка, на която прегръща малката си рожба. 

Бащата Антон също присъства на кадъра, за да сподели специалния момент с майката на детето си.

Още: Дар от Бог: Силвена Роу е станала баба на близнаци

Снимка: AQ Minkova/Facebook

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Инфлуенсърката изрази своята благодарност към лекарския екип, а постът от трогателния момент на първата среща между майка и бебе събра много позитивни реакции и коментари за споделено щастие, много здраве и радостни мигове. 

Популярните близначки

Ая е добре позната в социалните мрежи като инфлуенсър - тя вдъхновява многобройните си последователите, като в Instagram профил си качва съдържание, което е фокусирано върху пътешествията и готварството. 

Още: Дар от Бог: Силвена Роу е станала баба на близнаци

Близначката ѝ Теа много пъти е говорила за отношенията им като сестри. Нейният партньор - актьорът Наум Шопов, също е близък с Ая и дори в социалните мрежи е подчертавал колко важна е тя за него. "Толкова голяма част от живота ми сте вие двете, че не знам какво щях да правя без вас", коментира Шопов за Теа и Ая. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
бебе Теа Минкова Ая Минкова
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес