Близначката на Теа Минкова стана майка (СНИМКА)

Популярната инфлуенсърка Ая Минкова, която много хора познават като близначката Теа Минкова - половинката на Наум Шопов, е станала майка за първи път. Тя съобщи щастливата новина в социалните мрежи само няколко часа след раждането на сина ѝ, който носи името Симеон. Със снимка от болницата, тя зарадва последователите си онлайн и близките си, като изрази щастието си от големия ден.

"Днес, 03.02, се роди нашият син - Симеон Антонов Тумбев. ЩАСТИЕ!", написа Ая към първата снимка, на която прегръща малката си рожба.

Бащата Антон също присъства на кадъра, за да сподели специалния момент с майката на детето си.

Още: Дар от Бог: Силвена Роу е станала баба на близнаци

Снимка: AQ Minkova/Facebook

Инфлуенсърката изрази своята благодарност към лекарския екип, а постът от трогателния момент на първата среща между майка и бебе събра много позитивни реакции и коментари за споделено щастие, много здраве и радостни мигове.

Популярните близначки

Ая е добре позната в социалните мрежи като инфлуенсър - тя вдъхновява многобройните си последователите, като в Instagram профил си качва съдържание, което е фокусирано върху пътешествията и готварството.

Близначката ѝ Теа много пъти е говорила за отношенията им като сестри. Нейният партньор - актьорът Наум Шопов, също е близък с Ая и дори в социалните мрежи е подчертавал колко важна е тя за него. "Толкова голяма част от живота ми сте вие двете, че не знам какво щях да правя без вас", коментира Шопов за Теа и Ая.