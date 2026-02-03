Европа преминава в режим на отбрана, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се и на материал на Associated Press. Изданието са аргументира, че войната на Русия в Украйна и противоречивите послания на администрацията на Тръмп, които обтегнаха отношенията със съюзниците от НАТО, са принудили европейските лидери да се съобразят с необходимостта от по-голяма самостоятелност в областта на отбраната. Затова ЕС предостави милиарди евро, за да насърчи инвестициите и да укрепи колективния си капацитет за възпиране.

Ролята на държави като Кипър, Бългтария и Румъния

Това е тласък за държави като Кипър, който пое шестмесечното председателство на ЕС на 1 януари. Миналата седмица изпълнителният орган на ЕС одобри финансова помощ за осем страни членки, включително Испания, Хърватия, Португалия, България, Белгия, Румъния и Кипър.

Руската инвазия в Украйна накара дори най-малките страни членки на Европейския съюз да развият свои собствени, високотехнологични отбранителни индустрии, точно както необходимостта направи Киев световен лидер в авангардни технологии за безпилотни летателни апарати. Много страни от ЕС си партнират с Киев за разработването на тази технология, а фронтовите линии на Украйна обикновено са техни тестови полигони. ОЩЕ: Независима руска медия: България е троянският кон на Кремъл в Европа

Отбранителната индустрия в Кипър

Кипър ще получи окончателно одобрение от лидерите на ЕС за около 1,2 милиарда евро (1,4 милиарда долара) нисколихвени дългосрочни заеми по съвместната програма на ЕС за обществени поръчки на стойност 150 милиарда евро (177 милиарда долара), наречена „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE). Зараждащата се отбранителна индустрия на Кипър вече се състои от около 30 компании и изследователски центрове, които произвеждат технологии както за гражданския, така и за военния сектор, включително роботика, комуникационни мрежи, системи против дронове и дори сателитни комуникации и наблюдение, каза Панайотис Хаджипавлис, началник на дирекция

„Развитие на въоръженията и отбранителните способности“ в Министерството на отбраната на Кипър. „Имаме нишови възможности за много високотехнологични продукти и това трябва да се вземе сериозно предвид“, каза Хаджипавлис пред Associated Press в офиса си, където каската от времето му като пилот на изтребител висеше на близка закачалка за дрехи.

Основните играчи в отбранителната промишленост, добави той, са сред тези, които трябва да обърнат внимание. В материала се посочва още, че има вероятност ужасяващото бръмчене на витлата, което се чува по украинските бойни полета, да идва от дронове, построени в страна с население от малко над милион души в югоизточния край на Европа: Кипър. ОЩЕ: Украинците пак казаха, че няма да се предадат и Медведев избълва куп ядрени заплахи (ОБЗОР - ВИДЕО)