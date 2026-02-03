Песков: Индия не ни е уведомила, че се отказва от руския петрол

Русия към момента не е получавала официални съобщения от Индия за отказ от доставки на руски петрол и разполага единствено с публични изявления по темата. Това заявиха говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и руският вицепремиер Александър Новак, коментирайки изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде ТАСС.

„Досега не сме чували никакви изявления от Делхи по този въпрос“, каза Песков на брифинг, запитан дали Индия е отказала да купува руски петрол. По думите му Москва вижда само публични коментари, без официална позиция от индийска страна.

Припомняме, че Тръмп след разговор с индийския премиер Нарендра Моди обяви, че Индия се отказва от покупките на руски петрол, а САЩ, от своя страна, ще намалят митата за индийски стоки от 25 на сто на 18 на сто. Според Тръмп това ще помогне да се стигне до край на войната в Украйна. Тръмп също така твърди, че Индия възнамерява да премине към закупуване на петрол от САЩ и евентуално от Венецуела.

Само че индийският премиер Нарендра Моди потвърди само намерението за намаляване на митата, но не и отказа от доставки на руски петрол.

По темата се изказа и руският вицепремиер Александър Новак, който заяви, че правителството следи ситуацията. „Виждаме само публични изявления. Ще видим как ще се развие ситуацията“, каза Новак пред репортери.